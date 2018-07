Terelu Campos ha encontrado en Mila Ximénez un refugio que quizás no esperaba y que le está dando vida durante sus vacaciones. La sevillana no ha dudado ni un momento en cogerse un tren con destino Málaga, donde la benjamina del clan familiar más famosos de la televisión nacional descansa. No hay nada que su tierra no cure y por eso lo primero que hizo nada más ser intervenida de su tumor mamario (y tras pasar las revisiones oportunas) fue marcharse a la capital de la Costa de Sol junto a su gente.

Terelu está contenta y estos días le están viniendo maravillosamente bien, a la espera de conocer los resultados médicos tras dicha operación. Resultados que ella podría conocer ya, si bien es cierto que todavía no han trascendido mediáticamente. Para mostrar la felicidad y alegría que le ha supuesto la visita de Mila ha compartido una imagen en su Instagram de las dos abrazadas y muy sonrientes, disfrutando de los encantos de Málaga, que no son pocos.

La vitamina Ximénez no siempre ha sido tal y es que su relación de amistad ha sido toda una montaña rusa. Terelu Campos y Mila han pasado del amor a la crispación en minutos. Igual las vemos tan unidas como ahora, que protagonizan duros enfrentamientos en el plató de ‘Sálvame’. Una de las más sonadas fue la polémica con la presentación del libro de Terelu, un evento para el que -según Mila- Carmen Borrego habría vetado la asistencia de los colaboradores del programa de La Fabrica de la Tele. Algo que molestó muchísimo a la Campos y que acabó con una discusión a voces en pleno plató: “¡Aquí sufrimos todos! ¡Yo también tengo dos hermanos con cáncer! ¡Ya está bien!”, decía Ximénez. Tampoco le gusto demasiado cómo gestionó su amiga la exclusiva de la mayoría de edad de su hija, Alejandra Rubio.

No obstante, la salud es lo primero y Mila es consciente de que en estos momentos cualquier apoyo hacia Terelu es poco y por eso las dos han disfrutado de un agradable rato en la ciudad andaluza. También ayuda que a ella le toca bien de cerca el asunto del cáncer con sus hermanos.