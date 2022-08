Terelu Campos vive últimamente más tranquila con los problemas mediáticos, pues parece que las aguas se han calmado en su orilla. Los líos con su hermana parecen ya cosa del pasado, la atención mediática sobre su madre poco a poco se va disipando y ahora tan solo le produce un quebradero de cabeza, aunque sea constante, la presencia de su ex, Pipi Estrada, en ‘Sálvame’. Trabajan juntos, pero tratan de no coincidir, mientras que ella se limita a dejarle claro que tan solo espera de él que le pague lo adeudado, el resto no es de su incumbencia y no se mete en charcos para no resultar mojada.