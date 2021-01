Te mostramos cómo es el rincón más íntimo de Terelu Campos. La colaboradora de televisión se ha grabado desde su habitación para ‘Viva la vida’.

Terelu Campos poco a poco va mostrando en sus redes sociales algunos de los rincones de su vivienda en Aravaca. La colaboradora de televisión meses después de vender su espectacular ático en Pozuelo de Alarcón, está completamente instalada en una casa de alquiler en la que afirma sentirse de maravilla. A pesar de que, tal y como revelamos en este medio, la hija de María Teresa Campos tiene que desembolsar a final de mes 2.500 euros, ella está encantada al vivir en una casa mucho más pequeña que la anterior. La actual cuenta con 200 metros, a diferencia de la anterior que contaba con 573 metros cuadrados, de los cuales ya le sobraban muchos al vivir ya en solitario en la propiedad. Pero, ¿cómo es la residencia en la que vive en este momento? Terelu hace tan solo unos días enseñó su cocina y ahora ha tocado a los espectadores ser testigos de cómo es su dormitorio.

Todo sucedió este fin de semana cuando en ‘Viva la vida‘ algunos colaboradores como Terelu Campos entraron por videollamada al programa, un instante en el que se pudo ver algunos espacios íntimos de los tertulianos. Entre ellos de Terelu, quien por la ubicación de su casa, no pudo acudir a los estudios de Mediaset debido a los torrentes de nieve que ocupan las carreteras de la capital. Situación por la que la colaboradora hizo un directo desde su casa, en concreto, desde la habitación principal de su residencia. La hija mayor de Campos se grabó desde su rincón más íntimo, el lugar que le vela los sueños y en el que pasa más tiempo. Con una decoración en tonos blancos y azules, Terelu puede presumir de tener una estancia que transmite verdadera paz y que, además, cuenta con espacio más que suficiente. Y es que varios armarios permiten a la colaboradora guardar toda su ropa, un detalle más que importante para alguien como ella, pues tiene muchas prendas debido a su profesión en la pequeña pantalla. Por otro lado, llama la atención la gran televisión que tiene frente a su cama, la cual le permite estar al día de todas y cada una de las novedades que suceden en nuestro país, así como en la crónica social, temas que ella comenta en su puesto de trabajo.

Dos mesillas, un cabecero de altura, ropa textil de un gusto exquisito o algunos marcos de fotos son otros de los elementos que destacan en el dormitorio de Terelu. No obstante, no son las únicas estancias de su vivienda que hemos podido ver. En SEMANA hace algún tiempo te mostramos una casa de la misma urbanización en la que Terelu vive ahora y gracias a ella nos pudimos hacer una idea de cómo es su vivienda. ¿Quieres ver cómo es por dentro? A continuación te mostramos algunos de sus espacios más desconocidos. No te lo puedes perder.