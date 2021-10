Terelu Campos, muy enfadada, responde a Bigote Arrocet tras decir que mantienen contacto estrecho a espaldas de María Teresa Campos

Bigote Arrocet ha sembrado la semilla de la duda dentro del clan Campos y bien podría estar germinando. La familia está en horas bajas y es que una guerra civil se batalla en su seno, aunque desean mostrarse como un frente unido ante un aparente enemigo común: Bigote Arrocet. El cómico chileno ha concedido una entrevista en la que ha dejado evidencia de que mantiene un contacto estrecho con Terelu Campos y que comparten llamadas y mensajes directos de manera habitual a espaldas de María Teresa Campos. Una afirmación que ha caído como un jarro de agua fría sobre la veterana periodista, al sentirse traicionada por su propia hija, pero también sobre la mismísima Terelu Campos, que ha estallado al grito de “mentira”.

Terelu Campos quiere dejar muy claro que lo contado por Bigote Arrocet en su última entrevista es mentira y que entre ellos no existen ni llamadas telefónicas ni mensajes de texto alguno. No lo verbaliza como tal, no es tan rotunda, pero es lo que quiere hacer llegar a los reporteros que seguían sus pasos: “Estoy curada de espanto”, asegura la colaboradora de televisión para dejar claro que ya no hay nada que le sorprenda del cómico chileno que enamoró a su madre para después dejarla supuestamente a través de un escueto mensaje de Whatsapp. De haber sido así y de ser real el dolor de la familia Campos contra él, no se entendería el contacto que Terelu y Bigote mantendrían a espaldas del resto de miembros de la familia. Él dice que es verdad, ella trata de negarlo a su manera: ¿quién dice la verdad? Vea el vídeo y saca sus propias conclusiones.