Terelu Campos y Belén Rodríguez eran casi hermanas y es que la colaboradora ha llegado a decir públicamente en varias ocasiones que considera a María Teresa Campos como a una madre. Sin embargo, parece que este vínculo familiar impostado no ha sido impedimento para que terminase traicionando a otros miembros del clan, como así se demostró en la tarde de este jueves en ‘Sálvame’, al sacar a la luz un episodio en el que Belén Rodríguez no sale nada bien parada y por el que Terelu Campos se ha mostrado implacable y es que la decepción ante lo que considera una traición es mayúscula. Y no ha querido ocultarla desde el plató.

La presentadora siempre ha hablado maravillas de su íntima amiga, pero llevaba tiempo con la mosca detrás de la oreja al tener constancia de que algo no olía bien. A sus oídos había llegado información que apuntaba a que Belén Rodríguez no le era tan fiel como siempre ha creído, pero este jueves Kiko Hernández se lo confirmó. Según el colaborador, Belén fue quien llamó a los fotógrafos para que le fotografiasen llegando a casa de María Teresa Campos en su cita con Alejandra Rubio tras varios encontronazos mediáticos. Una cita en la que también estaba Rocío Carrasco y que quedó inmortalizada gracias al supuesto chivatazo de Belén. Un feo gesto que Terelu Campos no duda en calificar en “traición”.

“Es una información que me veía venir y que sospechaba de hace tiempo. Cuando vosotros vais yo he ido y vuelto cien veces… Y desgraciadamente, muy desgraciadamente y muy a mi pesar, algún día sabremos quién es cada cual. Ni los buenos son tan buenos ni los malos especialmente malos, pero sobre todo los buenos no son tan buenos. Algún día se sabrá la verdad”, asegura Terelu Campos, que está especialmente dolida no tanto por la traición en sí, sino también por el hecho de que Belén Rodríguez tratase de culpar supuestamente a Alejandra Rubio de esta fechoría, aprovechando la ocasión para cargar contra la joven.

“A mí lo que me arrasa son dos cosas. Una, que mi hermana (dice en referencia a Belén Rodríguez) juegue con la que dice es su madre. Hablar así de mi hija, que lo único que ha hecho es acudir a la invitación de su abuela sin ningún miedo ni achantarse”, dice muy decepcionada Terelu Campos, que parece dispuesta a romper con Belén Rodríguez por su traición, como ya han hecho otros amigos de la colaboradora como es Kiko Hernández, Jorge Javier Vázquez, que se mostró especialmente duro al decirle los motivos por los que no quería saber nada más de ella: “Creo que he dado la cara por ella durante todos estos años. Más que nadie. Que me he partido la cara por ella… No quiero que le vaya mal, la sigo queriendo, pero ahora no tiene lugar en mi vida. Y no lo va a tener en mucho tiempo. Está siendo profundamente injusta con las personas que más la cuidan”, decía muy cabreado el presentador días atrás desde el plató de ‘Sálvame’.