María Teresa Campos ha sido la última invitada a ‘Un año de tu vida’, el programa de Canal Sur en el que han repasado momentos desconocidos de su vida.

María Teresa Campos ha acudido al programa ‘Un año de tu vida‘ en Canal Sur, un espacio en el que se repasa la vida de los invitados y se adentran en algunos de sus episodios más desconocidos. Después de detenerse en parte de los momentos más especiales de su carrera, la presentadora ha recibido dos grandes sorpresas y las dos han venido de la mano de sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos. Ambas han insistido en que su progenitora es lo más importante para ellas, instante que han aprovechado para contar algunas anécdotas que para la audiencia eran absolutamente secretas. Las dos han trabajado mano a mano con la malagueña, por lo que muchas de estas han tenido lugar en el ámbito laboral. Ejemplo de ello, la que ha confesado su hija Terelu mirando a cámara.

Tras desvelar lo profesional que es María Teresa Campos y lo en serio que se toma su trabajo, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha comentado el incómodo momento que vivió junto a ella tras llegar tarde a su puerto de trabajo. «Doy por hecho que me exige más que al resto. Al resto les pasaba cosas que a mí no me hubiera pasado ni muerta», ha dicho entre carcajadas la propia Terelu. «Creo recordar que en dos ocasiones… Yo soy súper puntual y para el trabajo exageradamente puntual. En Madrid es complicado por el atasco y llegué tres o cuatro minutos tarde a la reunión y me pasó en dos ocasiones. En la segunda ocasión, me dijo ‘igual es que no quieres trabajar en este programa’, delante de todo el mundo», ha dicho la hija mayor de la presentadora. En ese momento, fue un verdadero «tierra trágame» que ni siquiera ella ha podido olvidar, a pesar de los años que han pasado desde entonces.

Aunque ya no trabajan juntas, María Teresa sí sigue trabajando de manera activa con su hija, Carmen Borrego, quien está al mando de su canal en Youtube, ‘Enredadas en la Red‘, programa en el que triunfa gracias a su talento y a los rostros conocidos a los que entrevista. Madre e hija se entienden a la perfección tanto a nivel personal como laboral, a pesar de que la matriarca del clan Campos siempre insiste en que quien manda es Carmen Borrego. Por su parte, Carmen también ha revelado que da igual el medio en el que su madre desenvuelva, pues siempre se toma sus trabajos del mismo modo y con la misma seriedad. «Igual que como si estuviésemos en Telecinco», dice la hija menor de María Teresa cuando hablan sobre las grabaciones de su canal de Youtube.

Además de estos detalles, María Teresa ha explicado frente a las cámaras que tiene una nueva compañera de piso. La perrita de Terelu y ella han hecho muy buenas migas, por lo que ahora Lulita vive con ella y es que tras pasar el confinamiento juntas esta mascota y la malagueña están profundamente unidas.