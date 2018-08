No hay día en el que Terelu Campos no sea noticia, pero cada 31 de agosto es de obligado (y gustoso) recibo el hacerle un guiño especial por su cumpleaños a uno de los personajes más potentes de la crónica social española. La menor de las Campos ha regalado momentos verdaderamente gloriosos y aunque en los últimos meses haya sido -tristemente- noticia por motivos médicos, no hay que olvidar que con ella nos hemos divertido hasta la extenuación.

Este viernes 31 de agosto cumple 53 años en un 2018 que ha sido complicado y en el que ha visitado los hospitales más veces de lo que le hubiera gustado. En febrero su madre se operó de una oclusión intestinal al volver de Chile y su hermana, Carmen Borrego, termina agosto pasando por quirófano para quitarse la papada. Todo ello sumado al momento vital más crucial de Terelu este año, la intervención quirúrgica para extirparle el tumor cancerígeno de su mama. Algo que se une a una de sus decisiones más importantes, someterse a una doble mastectomía para quitarse el pecho y evitar así que se reproduzca el cáncer por tercera vez.

La actualidad de Terelu Campos es de sobra conocida, pero en el día de su cumpleaños apetece mirarla desde otro prisma, el de las curiosidades que nos ha dejado durante todos estos años de televisión. La hija de María Teresa Campos es una mujer sin igual y así lo demuestran estas anécdotas suyas que seguramente no sabías o no recordabas.