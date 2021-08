Terelu Campos ya conoce al nuevo novio de Alejandra Rubio

La nieta de María Teresa Campos, que confirmó hace dos semanas su ruptura con Álvaro Lobo, ha afirmado estar «feliz» en este momento de su vida.

Alejandra Rubio está de nuevo enamorada. La hija de Terelu Campos ha vuelto a ilusionarse tras su reciente ruptura de Álvaro Lobo. Una relación que parece ir viento en popa a tenor de que la joven ya ha realizado la presentación oportuna a su madre. «Estando en Málaga me dijo que me iba a presentar a una persona y añadió: Sé simpática», ha contado la colaboradora en ‘Viva la vida’.

Sin embargo, la presentación fue muy breve. «Me lo presentó yo creo que diez segundos, no duró más. Y yo digo: ¿Cómo ser simpática en diez segundos?». Por el momento no se conoce la identidad del joven, solo se sabe que tiene 22 años, es deportista y también le apasionan los viajes.

Alejandra Rubio se ha mostrado muy enfadada cuando en el programa en el que colabora han estado tentados a mostrar una imagen de su nuevo novio públicamente. «Es una persona no tiene nada que ver con este y también hay que respetarla», afirmaba con rotundidad. «Me parece una falta de respeto y ahí sí que me pongo seria», añadía. A pesar de que no ha dado más detalles de esta nueva relación, sí que ha confirmado que se siente «feliz» en este momento de su vida.

Terelu también ha incidido en que la ruptura de Alejandra con Álvaro Lobo no era algo muy reciente: «Yo sabía de la ruptura de Álvaro. No es una ruptura de hace diez ni quince días, lo dejaron hace dos meses ya. Ellos toman la decisión firmemente de coger caminos por separado o vidas por separado. Eso no quita que si tú has convivido con una persona, esta se tenga que ir enseguida de casa puesto que no tienen una mala relación. Por supuesto que Álvaro ya no está en casa».

Su ruptura

Fue a mediados de este mes de agosto cuando Alejandra Rubio confirmó que había roto con Álvaro Lobo. Afirmó entonces que la decisión la habían tomada de mutuo acuerdo. «Menos mal que se ha acabado bien y nos llevamos fenomenal. Él sabe que siempre estaré para lo que me necesite. Estoy viviendo mi vida feliz, fue algo que se tenía que hacer ya». Unas declaraciones con las que acababa de una vez por todas con los incesantes rumores y especulaciones que apuntaban a que la joven había borrado al DJ de su vida tras eliminar su rastro en redes.

Según ha confirmado la protagonista en cuestión se siguen guardando un gran cariño y la ruptura había sido totalmente amistosa. La pareja parece romper de forma definitiva tras darse una segunda oportunidad. Cabe recordar que sufrieron una grave crisis a principios de 2020 y decidieron apostar de nuevo por su amor el verano pasado.