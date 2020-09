Las hijas de María Teresa Campos han lanzado una petición a sus compañeros para que su hermano siga en el anónimato.

No está siendo una semana fácil para el clan Campos. Después de unas incendiarias declaraciones de Carmen Borrego sobre Rocío Flores en una conocida revista, en la que aseguraba que Rocío Carrasco no iba a perdonar nunca a su hija, Antonio David Flores ha abierto la caja de Pandora. El colaborador de ‘Sálvame’ estallaba y le pedía a las hermanas que dejaran a su hija y que se dedicaran a hablar de su hermano secreto.

Después de unos días en los que todos han podido opinar sobre el tema, ha sido este sábado cuando les ha tocado el turno de palabra a las hermanas. En ‘Viva la vida’, Terelu Campos ha confirmado que tienen un hermano «anónimo, no secreto» por parte de padre y Carmen Borrego no ha dudado en contestar al exmarido de Rocío Carrasco. En sus palabras, la hija de María Teresa Campos ha dejado claro que no ha hablado en nombre de la hija de Rocío Jurado y le ha pedido disculpas a la concursante de ‘Supervivientes 2020’.

Con gesto serio, Carmen Borrego se sentaba frente a Emma García y hacía hincapié en que solo iba a emitir su opinión y que nunca iba a hablar en nombre de otras personas. En este sentido, la hija de la veterana periodista insistía en que nunca iba a hablar de lo que opina Rocío Carrasco sobre Rocío Flores porque se sentiría muy mal. «No tengo nada que temer, no he hablado con Rocío Carrasco, no voy contando lo que hablo con ella. Igual le ha sentado mal, pero no lo he pensado«, admite.

La colaboradora ha reconocido que no iba a desdecirse públicamente por sus controvertidas palabras para muchos. «No me voy justificar de todo lo que he dicho. Sí que voy a explicarme y me gustaría que las cosas quedasen claras. No tengo nada que ocultar», recalcaba. Sin embargo, después de que Emma García le invitara a reflexionar sobre si sus palabras le hubieran hecho daño a Rocío Flores, Carmen Borrego decía contundentemente: «Lo siento enormemente, pero quiero que sepa que es mi opinión, es una opinión personal. Carmen Borrego da una opinión de algo que está ocurriendo, no he hablado en voz de nadie. Si le ha sentado mal mi opinión, le pido disculpas. Un tema tan público es difícil que se solucione».

«No me considero una miserable»

Por otro lado, Carmen Borrego ha narrado cómo es su realidad y cómo se enfrenta a su vida ante situación por la que atraviesa el país. En concreto, la colaboradora ha dejado claro que lleva una vida de lo más normal y que no se considera una miserable ni «una muerta de hambre». Sin embargo, las cosas en su casa han cambiado. «He ido cada vez trabajando menos, es una realidad. El tema de la pandemia ha dejado paralizado muchos proyectos que tenía mi familia. Trabajando un día a la semana lo tengo muy complicado», insiste.