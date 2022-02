El resurgir de Rocío Carrasco ha provocado que desde su familia se maticen cada una de sus intervenciones. La que más ruido ha logrado hacer con sus puntualizaciones ha sido su hermana, Gloria Camila Ortega, que incluso ha dado un paso más en defensa de su familia y ha empujado a Fidel Albiac al centro de la polémica, llegando a acusarle de referirse a los hijos adoptados de Rocío Jurado y José Ortega Cano como “los inmigrantes”. Lo hacía para defenderse de la previa acusación lanzada por Rocío Carrasco a su hermana, que aseguraba que actuaba bajo la batuta de un “maestro”, refiriéndose a Antonio David Flores. Gloria Camila se revolvió poco después señalando que, para ella, Fidel actuaba de igual forma: “Si en mi banda hay un maestro, en la suya hay otro que a veces es peor que el mío, Fidel. Ella también tiene un maestro en su vida”.

Vídeo: Europa Press

Jorge Javier Vázquez quiso dejar claro que fue testigo de cómo Fidel Albiac recibía en directo la acusación de su cuñada de llamarla a ella y su hermano, José Fernando, como “los inmigrantes”. Con contundencia, el presentador decía en su aparición estelar en ‘Ya son las Ocho’ de Sonsoles Ónega que el marido de Rocío Carrasco dijo que eso “es mentira”. Algo que han querido ratificar ahora Terelu Campos y Carmen Borrego tras compartir con Kike Calleja unas horas de ocio con motivo del 40 cumpleaños del colaborador de ‘Sálvame’. Una oportunidad de defender a su amigo de algo que consideran injusto y sobre lo que “no tengo la menor duda”, como así asevera Terelu, que subraya que Fidel es “el gran desconocido y seguirá siendo el gran desconocido”.

Terelu Campos no solo ha aprovechado la ocasión para defender a Fidel Albiac de las últimas acusaciones, sino que también ha valorado el punto en el que se encuentra su amiga con su hermana Gloria. Pese a apoya sin condiciones a Rocío Carrasco, reconoce que hay un punto en el que no lo está haciendo del todo bien y es que el silencio no le está beneficiando. El desvelar lo que ha callado durante años, en opinión de la presentadora, le perjudica, pues parece que es una vendetta contra su familia: “Cuando uno coge carrerilla de desahogarse, necesita hacerlo al completo, porque al final te quedas medio frustrada”. Vea el vídeo que se muestra más arriba en el que entra sin problemas en esta controversia y trata de poner a cada uno en su sitio, siempre desde su punto de vista.

Pero Terelu Campos no ha sido la única que ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto del cruce de acusaciones entre Rocío Carrasco, Gloria Camila y ahora también Fidel Albiac. Carmen Borrego también ha sido testigo mudo de mucho de lo que ha sucedido en la vida de la hija de Rocío Jurado y asegura que la llegada de su marido a su vida ha sido casi como un milagro para ella y que después de 20 años no se debería poner en duda su papel importante en su recuperación tras lo experimentado con Antonio David Flores. Por primera vez, las hermanas se mojan como nunca en defensa de Fidel, como así se muestra también en el siguiente vídeo en el que Carmen Borrego hace como su hermana y pone los puntos sobre las íes para evitar que el marido de su amiga se convierta en diana de las críticas.

Vídeo: Europa Press