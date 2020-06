Numerosos amigos y compañeros de Mila Ximénez aún siguen conmocionados tras el triste anuncio de la colaboradora. Este martes, la sevillana ha revelado en ‘Sálvame’ que padece cáncer de pulmón. Una enfermedad que le ha sido diagnosticada recientemente, después de sufrir fuertes dolores de espalda durante los últimos meses.

Así anunciaba la ex de Manolo Santana cómo empezó su particular ‘via crucis’ contra esta dolencia: «Tenía muchísimos dolores en ‘La última cena’, me dolía muchísimo la espalda». Por este motivo, tras pedir asesoramiento a su amiga María Teresa Campos, se sometió a una resonancia. Después de la prueba supo cuál era el diagnóstico. Tengo un tumor, un cáncer de pulmón. Ese es el diagnóstico. Me lo van a tratar. Está localizado, no se le puede pegar un tiro porque hay ramificaciones que no están muy controladas y hay que hacer sesiones de radioterapia y quimioterapia», señalaba. Con la voz entrecortada por el llanto, Mila reconocía sus más profundos temores: «He pasado mucho miedo. Tengo miedo a morir».

Por suerte, Mila cuenta con una familia que la adora. Y con un séquito de incondicionales seres queridos. Entre ellos está Terelu Campos, una de sus mejores amigas. «Tengo mucha ayuda de Terelu, que sabe mucho de esto», ha recordado la colaboradora al hablar ante los espectadores de la dura batalla que afronta a partir de ahora. Y es que la malagueña no solo está siendo uno de sus principales apoyos. También es un ejemplo a seguir.

Juntas en lo bueno y en lo malo

La hermana de Carmen Borrego sabe bien lo que es encarar esta enfermedad. En su lucha contra el cáncer de mama ha tenido que ser intervenida en diversas ocasiones. En octubre de 2018 se sometió a una doble mastectomía, después de sufrir por segunda vez un cáncer de pecho. A dicha operación le siguieron otras intervenciones reconstructivas. A lo largo de este tiempo, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha hablado sin tapujos de los terribles dolores que ha padecido. También ha relatado sus miedos y las pesadillas que ha sufrido en los postoperatorios. Su relato ha ayudado a muchas personas que pasan por lo mismo a normalizar el duro proceso al que deben enfrentarse los pacientes de cáncer. Sus experiencias también han sido una enseñanza para Mila, que nunca la ha dejado sola en su pelea por recuperarse.

Ahora será Mila quien se apoye en Terelu. Mila explicaba en ‘Sálvame’ que comenzará su tratamiento la semana que viene. «Esta semana ya tengo una prueba para ver qué movimiento tienen las células cancerígenas o si están localizadas. Son seis tratamientos cada seis semanas durante unos seis meses«, señalaba. Durante el tiempo que duren las sesiones se mantendrá alejada de la pequeña pantalla. Y no será hasta el próximo mes de septiembre cuando regrese al trabajo. Porque volver, volverá. En ese sentido, ha aprendido mucho de su amiga. La vida sigue. «Terelu lo dijo, a mí volver a trabajar me ha servido de mucho», recordaba Mila a sus compañeros de ‘Sálvame’. Según ha sabido SEMANA, Terelu está muy afectada ante la triste noticia, pero una cosa está clara: tiene intención de estar muy cerca de Mila, que la necesita ahora más que nunca.