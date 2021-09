No está siendo un día fácil para el clan Pantoja. Este miércoles en la mañana, conocíamos la triste noticia de la muerte de Doña Ana Martín, la madre de Isabel Pantoja. Una noticia que ha pillado a casi toda su familia por sorpresa y ya en ‘La Graciosa’, donde Anabel Pantoja celebra su boda con Omar Sánchez este viernes 1 de octubre. A pesar de que la colaboradora de televisión ha tenido dudas y ha estado barajando las posibilidades, finalmente sí que hará la fiesta por su boda. Como hemos dicho anteriormente, casi todos se han enterado de la noticia ya en las Islas Canarias, como ha sido el caso de Kiko Rivera. El hijo de la tonadillera se ha despedido a través de las redes de su abuela y además ha denunciado públicamente que su madre no le permite ir a Cantora a despedirse de su abuela. Una publicación que no ha pasado desapercibida y por la que ha recibido muchos mensajes de apoyo, incluido el de Terelu Campos.

Terelu Campos comparte un mensaje de apoyo a Kiko Rivera

Como hemos dicho anteriormente, Kiko Rivera ha compartido una publicación en las redes donde ha abierto el álbum de los recuerdos con una batería de mensajes y un mensaje repleto de dolor y rabia a partes iguales. Terelu Campos, quien ha compartido muchos momentos televisivos con el DJ., ha querido responderle a la publicación con un comentario de apoyo y con un ataque directo a Isabel Pantoja. La presentadora se ha puesto en la piel de Kiko y asegura que entiende perfectamente por lo que está pasando: «Kiko lo siento mucho y entiendo tu dolor por todo porque para mi mi abuela era lo más especial de mi vida y tuve la suerte de poder desurdirme de ella aunque ya su cuerpo estaba muerto», ha comenzado diciendo.

Terelu Campos no está nada de acuerdo con la decisión de Isabel Pantoja de que nadie pueda velar a Doña Ana tras su muerte. Tal y como hemos podido saber en SEMANA, la tonadillera velará a su madre en solitario en Cantora, la finca donde ha fallecido, junto a un grupo reducido de familiares. Entre ellos, no está permitido el acceso de Kiko Rivera, entre otros. Algo que no le parece nada bien a la propia Terelu: «Me parece una gravísimo error que no te dejen darle su último adiós sabiendo como ellos saben que ella te adoraba!! Te mando un beso muy grande y el deseo que puedas despedirte de ella!! 😘», ha dicho.

Kiko Rivera está roto por no poder despedir a su abuela

El hijo de la tonadillera no está pasando por su mejor momento. Además de enterarse de la noticia de la muerte de su abuela a través de los medios de comunicación, le ha pillado a miles de kilómetros y sin saber muy bien si podrá despedirlo.