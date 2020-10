La hermana de Carmen Borrego ha reaparecido este lunes antes los medios, para dar su apoyo en la investigación del cáncer de mama

Como cada año, Terelu Campos se ha sumado a la campaña de Ausonia y la Asociación Española contra el cáncer de mama. La hija de María Teresa Campos no ha dudado en colaborar y transmitir que se puede vencer esta batalla. La presentadora acudió a la cita vestida de rosa, visiblemente más delgada y con su rubio habitual. No corren buenos tiempos para el clan Campos, hace pocas semanas se desveló la existencia de un hermano anónimo de la periodista, tras unas declaraciones de Antonio David. Dicha situación ha provocado que la familia esté otra vez en boca de todos.

Esta polémica, sumada a los rumores que apuntan a que Bigote Arrocet querría volver con su madre, han puesto a la colaboradora de «Viva la Vida» en una situación complicada. SEMANA ha estado con ella durante la rueda de prensa y hemos hablado con ella sobre todas estas cuestiones y muchos más temas.



¿Cómo te encuentras?

Aquí, como todo el mundo, con la preocupación lógica del momento que estamos viviendo, tan horrible e increíble.

Al principio manifestaste que estabas aterrada, ¿has perdido un poco el miedo?

Es que al final tienes que vivir y trabajar. He perdido el miedo, pero ahora lo estoy volviendo a recuperar. Esto es una locura y ya no sabemos ni lo tenemos que hacer.

¿Y estas saliendo o solo lo justo y necesario?

Salgo a las casas de mis amigos. Voy poco a restaurantes.

¿Le das consejos a Alejandra a la hora de cuidarse?

Creo que mi hija lo ha hecho fenomenal. Ella tuvo el covid y se ha quedado todo el mes de agosto confinada en su casa, haciendo lo que creo que nadie ha hecho. Me siento muy orgullosa de ella. Yo he obligado a Alejandra a hacerse como mínimo cinco PCRs.

¿Cómo te comunicó tu hija que se había contagiado?

Fue horroroso. Yo estaba con mi madre en Málaga y con ella había estado hacía cinco días y me horrorice por María Teresa. Entonces la obligue a ponerse mascarilla y me quedé confinada en casa, pero afortunadamente di negativo.

¿Qué estáis haciendo para protegerla?

Los fines de semana ella se viene a mi casa, y lo que intento es que las personas que se acerquen a nosotras se hayan hecho pruebas. Antes de dejarles pasar les hago PCR en la cocina.

Y ella, ¿cómo se está tomando la situación?

Ella está muy preocupada. Mi madre tiene 79 años y hacerle entender lo que estamos viviendo es muy complicado. Ella está preocupada por todos, a mi hija la llama un montón de veces al día y es normal, mientras más mayor se hace, más vulnerable.

¿Te gustaría que volviera a la tele?

Por supuesto. Lo estoy deseando. Mi madre está súper capacitada para llevar un programa, no hay más que verla. Yo quiero que esté entretenida, porque ella es muy quejica y cuando tiene algo que grabar enseguida se le quita todo.

¿Qué hay de cierto sobre los rumores que apuntan que Edmundo Arrocet se ha puesto en contacto con tu madre?

Es totalmente mentira. Niego absolutamente que eso sea verdad.

Te hemos preguntado por tu madre, pero ¿y tú? ¿Cómo estás de salud?

Me hice una revisión este lunes y de momento todo está bien. Me hice una resonancia magnética, cosa que me da mucho palo, porque tengo claustrofobia, pero mi directora se mete conmigo y me da la mano. Sino fuera por eso y los dos lexatines no me meto (Se ríe).

¿Cada cuánto tiempo tienes que hacerte las revisiones?

Cada seis meses. Estoy aquí porque creo que existe el coronavirus y también el cáncer. Aunque entiendo que la gente tenga miedo de acudir a un hospital, las revisiones hay que hacérselas. Porque si no las haces, puede que no te pille el covid, pero te mueres de cáncer.

Me imagino que te preocuparás porque Alejandra se haga también sus revisiones

Mi hija está súper concienciada. Todavía no se ha hecho la prueba genética porque la doctora le ha dicho que por ahora no. A ella no hace falta decirle nada, es una situación que ha sufrido en casa.

Estás estupenda. Te vemos mucho más delgada

Soy la única que ha adelgazado en el confinamiento. Mi madre y yo somos de comer muy poco. En casa hago cositas muy sanas y como ahora no podemos salir, pues me evito los rebozados, croquetas, pan… Entonces, todo este tipo de cosas han hecho que adelgace. No me he valido de ningún tratamiento. Es más, yo creo que todo el tema de la angustia por la mudanza me ayudó mucho.

¿Estás cómoda en tu nueva casa?

Estoy mejor. Todavía me cuesta un poco, pero todo es mucho más cómodo. Me falta muchísimo espacio, pero ¿sabes qué hice? Me deshice de muchísimas cosas y todas ellas se las regalé a mis amigos. Ahora veo muebles míos en casa de ellos y pienso: “están más bonitos que cuando estaban en mi casa”.

Y profesionalmente, ¿cómo te encuentras?

Estoy tranquila. Ahora mismo está todo parado. Es un tema que me preocupa. Las televisiones autonómicas están muy paradas…

Y aún así te resistes a volver a Sálvame

Creo que ya no me lo piden. Yo no veo Sálvame. Hace tiempo me lo pidieron y yo ya dije que no iba a volver. No es el momento. Cuando una toma una decisión, la toma por muchas cosas. No he perdido todavía la esperanza de que salgan las cosas por las que he apostado.

¿Y tienes ganas de seguir desarrollando tu faceta de actriz?

Me encantaría. Quiero que Los Javis se pongan a grabar “Paquita Salas 4”. Me lo pasé muy bien grabando esa serie y espero que sigan contando conmigo

¿Has pensado alguna vez en reinventarte, ahora que está tan de moda?

¿Sabes en lo que he pensado mucho? En volver a la radio. Al final yo nací profesionalmente en la radio y aunque ya no es como antes, en el sentido que cuando empecé yo no era conocida y ahora sí, me encantaría.

¿Y has intentado hacer algo?

No. Todavía no he hecho nada.