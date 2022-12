Este miércoles, Bigote Arrocet reaparecía en un acto público. Allí, hablaba de la su extinta relación con María Teresa Campos, con la que mantuvo un noviazgo de seis años. «Tengo un grato recuerdo y, evidentemente, cariño», decía. También lamentaba la mala relación con Terelu y Carmen Borrego: «Yo nunca he tenido problemas con las niñas, las que tienen problemas conmigo son ellas, pero yo no con ellas». Sus palabras no han sentado bien a las hija mayor de la veterana comunicadora: «Nuestro poco feeling es desde antes de la ruptura. Yo en cuanto empiezo a ver cosas que no me gustan me las tengo que comer con patatas y eso me hace tener un sentimiento de culpa».

Vídeo: Europa Press

«Ese hombre tenía un botón para llorar. No he conocido a nadie con más facilidad para llorar en todos los días de mi vida. Yo al principio me lo creí, hasta que me di cuenta de que no se correspondía con la realidad. ¡Llevaba cuatro años queriendo decirlo! Quiero dejar claro que yo no he dicho en ningún momento que esta persona no haya querido durante un tiempo a mi madre», ha arrancado diciendo Terelu en ‘Sálvame’. «Quiero pensar que sí y ser honesta conmigo misma. Pasado un tiempo, no sé si se cansaría. Él era una persona con una vida muy libre y a lo mejor se le vino un poco pesado».

«Hemos tenido llamadas de Gustavo diciendo no sé cómo gestionar esto», dice Terelu en relación a las salidas de Bigote Arrocet

«Yo tengo una vida sin pareja y soy bastante independiente», ha puntualizado la malagueña. «Sí me gustaría puntualizar una cosa. Si hay alguien que las ha pasado canutas en esta relación se llama Gustavo y en muchos momentos hemos tenido llamadas de él diciendo ‘estoy desbordado, no sé que debemos hacer, no sé cómo gestionar esto», continuaba la malagueña.

Tras escuchar a Terelu, Kiko Hernández ha apuntado que Gustavo Guillermo, mano derecha de María Teresa Campos, fue testigo en numerosas ocasiones de las salidas de Bigote Arrocet para ver a «señoritas». Un comentario ante el cual Terelu ha aclarado: «Quiero que sepáis que nosotras hemos estado al tanto de todo siempre. La primera vez que soy conocedora de que existen unas imágenes y me dicen que se van a publicar como yo trabajaba en ‘Qué tiempo tan feliz’, en la puerta del plató le digo que ocurre esto, que a mí no tiene por qué darme ninguna explicación y que igual tendrá que dar explicaciones a alguien. Me dijo que estaba muy tranquilo. Y yo le dije que ‘fenomenal’. Le dejé muy claro que ‘no estoy aquí para pedirte explicaciones’, sí que ‘ante esto gestiones esto como consideres».

«Lee dije a mi madre que ese señor no era nadie», ha recordado Carmen Borrego

Carmen Borrego, por su parte, ha aportado su versión de los hechos: «Nosotras hemos callado muchas cosas por no hacer daño a mi madre, y de eso me arrepiento… Nosotras hemos sabido cosas con la relación casi acabada. Sé que Terelu habló con él, pero ya con la relación bastante avanzada. Al principio no estaba en ‘Qué tiempo tan feliz’ y tardó un tiempo… Sí tengo claro que 48 horas antes de mandar ese WhatsApp que dijo no haber mandado (el de la ruptura con María Teresa Campos) estaba llorando ante una cámara de televisión diciendo cuánto quería a mi madre». Y añadía: «Yo le dije a mi madre que ese señor que había elevado a las alturas no era nadie, que si alguien lo había puesto por las nubes había sido ella. Es algo que le dije en repetidas ocasiones».