«Para mí Mila ha sido una persona muy importante», ha reconocido el malagueño, que ha vuelto a verse con el equipo de ‘Sálvame’ tras su despido.

Tras la muerte de Mila Ximénez, muchos rostros conocidos se han acercado al tanatorio de la M-30 de Madrid para darle un último adiós a la colaboradora de ‘Sálvame‘. La sevillana, fallecida a los 69 años tras un año de lucha contra el cáncer de pulmón, era una mujer muy querida por sus compañeros de Telecinco. Por eso, a su funeral no han faltado la mayoría de sus compañeros (o excompañeros) del programa: Carlota Corredera, Belén Esteban, Kiko Hernández, María Patiño, Lydia Lozano, Belén Rodríguez, David Valldeperas, Raúl Prieto…

Lo que nadie esperaba es que acudiese a despedirse Antonio David Flores. El malagueño ha tomado un AVE rumbo desde Málaga a Madrid para arropar a la hija de la sevillana, Alba Santana, así como a sus hermanos y el resto de familiares. Su presencia en este cita ha supuesto una verdadera reaparición mediática, ya que tras la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ y su despido de ‘Sálvame‘ se ha mantenido en un mutismo total. La última vez que se le vio en público fue hace dos meses, cuando acudió a los juzgados.

Un reencuentro cargado de tensión

Y aunque la mayoría de sus excompañeros le han dado la espalda después de conocer el testimonio de Rocío Carrasco, al malagueño no le ha temblado el pulso para entrar firme en el tanatorio. Allí ha protagonizado un reencuentro con quienes fueron sus colegas en la mesa de debate del programa que presenta Jorge Javier Vázquez. Un cara a cara en el que el padre de Rocío Flores ha obviado sus rencillas con algunos miembros de La Fábrica de la Tele, la productora del espacio en el que trabajaba, para reunirse con el círculo más íntimo de Mila.

Entre las personas que han coincidido en el tanatorio este miércoles se encontraba Carlota Corredera, quien se ha erigido como una de las máximas defensoras de la hija de Rocío Jurado. La presentadora ha sido una de las personas más críticas con Antonio David, al que ha atacado en diversas ocasiones ante los focos.

Recibido con aplausos a su llegada al tanatorio de la M-30

Curiosamente, la llegada del que fuera Guardia Civil ha provocado los aplausos de los cientos de curiosos que se han acercado al tanatorio de la M-30 para curiosear. Un recibimiento que él ha agradecido haciendo un gesto con la mano hacia sus seguidores. «Para mí, Mila ha sido una persona muy importante«Para mí, Mila ha sido una persona muy importante», diría en su breve intervención ante la prensa gráfica.

Poco antes de su aparición en el tanatorio, el andaluz rompía su ha roto el prolongado silencio enviando un emotivo mensaje de adiós a Mila en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, el malagueño ha escrito un post. «Así quiero recordarte. Riendo. 20 años desde que nos conocemos y aún no me hago a la idea de no volver a verte. Siempre tuve en ti un buen consejo, una mirada cómplice y una buena reflexión de cómo afrontar la vida», arranca diciendo.

Su mensaje para Mila Ximénez: «Siempre a mi lado, siempre conmigo»

En su post publicaba una fotografía suya junto a la colaboradora durante su paso por ‘GH VIP’ «Siempre a mi lado, siempre conmigo. ¡Cómo te voy a echar en falta amiga! Guardaré en lo más profundo de mi corazón nuestra última conversación. Me da fuerza cada día. Buen viaje Mila», ha señalado. Antonio David también llevaba largo tiempo ‘desaparecido’ de las redes sociales. Su anterior publicación databa del pasado 24 de abril, y se produjo con motivo de su 46 cumpleaños. Una fiesta que celebró rodeado de sus tres hijos.

Mila Ximénez y Antonio David Flores coincidieron en la casa de Guadalix de la Sierra en el año 2019. Entonces quedó patente la amistad entre ambos. La sevillana y el malagueño fueron compañeros cómplices a lo largo de la emisión del programa. «Antonio David estaba muy solo y le di todo mi cariño. Lloró mucho conmigo. Compartimos muchas confidencias. Le dije que había hecho declaraciones muy feas contra Rocío Carrasco, que eso le había hecho mucho daño», contaría Mila una vez que el concurso, donde quedó tercera finalista, llegó a su recta final.