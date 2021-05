«Es lo más grande y lo más bonito que he visto en los últimos días», ha valorado Carmen Borrego tras escuchar los gritos.

Este sábado, la familia Jurado se ha reunido en Chipiona para rendir homenaje a Rocío Jurado en las vísperas del aniversario del 15 aniversario de su muerte. Rocío y David Flores, así como José Ortega Cano, acompañado por Gloria Camila Ortega, se han mostrado conmovidos frente a la tumba de «La más grande». Un emotivo momento que ha estado marcado por un tenso momento en el que se han escuchado gritos en defensa de Rocío Carrasco.

A pesar de que no ha estado en el homenaje a la cantante, lo cierto es que Rocío Carrasco ha estado de lo más presente. En concreto, en un momento dado del homenaje, en el que estaba sonando una de las canciones de Rocío Jurado mientras que el resto de familiares guardaban silencio, una de las personas allí presentes no ha dudado en increpar a la familia de la cantante al gritar el nombre de la hija de la misma. «¡Yo soy Rocío Carrasco!«, se escuchaba entre la multitud de curiosos que se habían acercado hasta el cementerio de Chipiona.

«Es tu madre«, era el grito que se escuchaba posteriormente y que provocaba que gran parte de la familia se girara para buscar a la persona que estaba propiciando los gritos. En las imágenes, podemos ver a David Flores acercándose a su hermana para preguntarle por lo que estaba pasando. El vídeo ha corrido como pólvora a través de las redes sociales y los usuarios de las distintas redes sociales no han dudado en valorar las imágenes. Entre todos los mensajes, se ha mostrado una gran unanimidad al resaltar el dolor del hermano de Rocío Flores en el momento exacto.

Unas horas después de lo sucedido, José Ortega Cano intervenía en ‘Viva la vida’ y aseguraba que no se había percatado de lo sucedido y apelaba a la libertad de opinión para respetar el gesto de la persona que había perpetrado los gritos. «Yo la verdad es que no he escuchado casi nada. No me he dado cuenta. Estaba tan metido en la tumba de Rocío y mi cabeza estaba en otra cosa. Me lo han dicho después. Cada uno es libre de decir lo que quiera. Aquí no se va a llevar la contra porque alguien diga el nombre de otra persona», sentenciaba.

«Una falta de respeto», valora Ana María Aldón

Ya en plató, Ana María Aldón, que no ha acudido al homenaje porque, según ha explicado, no era su lugar, hacía hincapié que los gritos le habían parecido una auténtica falta de respeto. «Me ha parecido horroroso que hayan tenido que romper ese momento. Creo que no es el día, se homenajea a Rocío Jurado. Me parece que se ha formado un circo, me parece una falta de respeto«, aseguraba la colaboradora con el semblante serio.

Unas palabras con las que Carmen Borrego se ha mostrado en total desacuerdo y no ha dudado en aplaudir que se le diera lugar a la hija de Rocío Jurado el día en el que se homenajea a la cantante. «Apoyar a Rocío Carrasco es lo más grande y lo más bonito que he visto en los últimos días«, comentaba la hija de María Teresa Campos. Tras esto, la colaboradora insistía en resaltar la tristeza del hijo pequeño de su amiga y hacía hincapié en que «si él estuviera aquí sentado y entrara su madre, ese niño saldría corriendo hacia su madre».

Para romper la tensión del momento, Irene Rosales tomaba la palabra y reconocía que a Rocío Carrasco no hacía falta darle su lugar en el homenaje a Rocío Jurado puesto que ella está al margen de esto. «No le hace falta ir ahí para tener que acordarse más de su madre ese día», comentaba. «Veo a Rocío Flores como cansada y a mí David me ha roto el alma. Creo que es completamente ajeno a lo que está pasando, tiene un gesto de no saber qué está pasando. Veo un poco lo que dice Ana María, ese clímax lo han hecho ellos siempre y esta circunstancia es mucho más dura», finalizaba la mujer de Kiko Rivera.