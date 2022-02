Hace unos días, Gloria Camila Ortega señalaba a Fidel Albiac como «el maestro» en la vida de su hermana, Rocío Carrasco. La colaboradora de televisión, incluso, habló de un episodio de su vida en el que asegura que Fidel se dirigía tanto a ella como a su hermano como los «inmigrantes». Unas duras palabras que comentó Jorge Javier Vázquez este martes cuando se reencontró en directo con Rosa Benito en el programa de ‘Ya son las ocho’. «Habría que ver el contexto», respondía el popular presentador asegurando que Fidel, que había escuchado las palabras de Gloria Camila, negaba tajantemente que se hubiera dirigido así a ellos. Este episodio y estas supuestas palabras de Fidel siguen dando mucho de que hablar. Tanto que este miércoles, en el mismo programa, Isabel Rábago y Antonio Rossi han protagonizado un encontronazo.

Antonio Rossi ha contado que él escucho a Fidel decir «inmigrantes»

Ambos periodistas son colaboradores del programa de Sonsoles Ónega y actualizan la actualidad con todo detalle. Antonio Rossi ha confesado que él escucho estas palabras de Fidel en Houston, cuando viajó como corresponsal de un programa para cubrir la lucha contra el cáncer de La Más Grande. Una confesión que le ha terminado costando un enfrentamiento con Isabel Rábago quien defiende a capa y espada a la pareja de su amiga.

Antonio Rossi ha recordado ese episodio: «Desde que yo lo escucho en 2006 se lo he preguntado cada vez que he tenido oportunidad con esta historia del enfrentamiento, que es muy larga, a todos los miembros de la familia. En Antena 3 le pregunté a Ortega Cano si sabía como Fidel denominó o se refería a sus hijos. Él me dijo que no lo sabía», dice. Y añade: «Yo le he contado a la familia mi experiencia personal en la puerta del hospital de 2006 en Houston. Ayer hablaba Jorge Javier Vázquez del contexto, ¿cuál era el contexto? No me acuerdo, lo siento pero no me acuerdo, pero sé que me impactó».

El periodista recuerda el episodio que vivió en Houston

El colaborador ha querido seguir indagando en el tema: «Sé que forma parte de mis anécdotas profesionales porque desde que aterricé lo he contado a compañeros porque es recurrente la figura de Fidel porque para la familia Fidel siempre ha sido la oveja negra. Fidel siempre ha estado señalado y yo siempre he contado como anécdota lo que me pasó en Houston y lo que escuché de su boca. No recuerdo el contexto. Si bien es cierto que no reproduzco eso porque me parece terrible si pregunto si lo saben. Es verdad que Amador sí lo dice «, ha asegurado el colaborador.

Isabel Rábago habla del «contexto» y asegura que sin conocerlo es «irrelevante»

En ese momento, ha entrado a hablar Isabel Rábago: «El contexto es fundamental, si no lo conocemos es irrelevante. Escúchame», le pedía a su compañero, que le respondía: «Mi historia no me la escribe nadie». La periodista, harta, le reprochaba: «Ni la de Fidel ni la de Rocío tampoco y la llevamos rescribiendo durante muchos años. Es que para mí, tú no eres el protagonista de esta historia«, le espetaba. Y daba sus explicaciones al respecto: «Igual el contexto es, yo me pongo a especular. Y lo mismo es que bajó Fidel y dijo: ‘Mira estos, que les llaman inmigrantes’. Mira ahí cómo cambia el asunto».

Antonio Rossi, al escuchar las palabras de su compañera, le pedía que no le diera «la vuelta a la tortilla». Sin embargo, Rábago seguía explicando que sin el contexto, «para mí es irrelevante». Y asegura que «de todas formas, Fidel lo niega hasta la sociedad, y lo niega ya con un hartazgo. Es volver a la casilla de salida porque este argumento lo han utilizado todo el clan, Antonio David Flores, Amador Mohedano… Es el mismo guion. Y yo digo que no he escuchado a Antonio Rossi decir esto. Yo no te he escuchado hablar en ningún plató de televisión término «inmigrante»«, dice.

Sonsoles Ónega ha tenido que pedir calma entre los compañeros

Viendo los derroteros que estaba tomando el asunto, Sonsoles Ónega ha pedido calma y paz: «No quiero ningún problema entre compañeros del programa», dice. Isabel Rábago se ha mostrado muy molesto: «Si a mi me va a caer esto, pues yo me callo y ya está. No tengo nada que decir. Yo no te cuestiono pero para mí el contexto es muy importante. Y dale, es que te vuelves a poner tú en el foco».

Después de la publicidad, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha querido dejarle las cosas claras a su compañero: «A veces da mucha impotencia. Yo no vengo a contradecir lo que dice un compañero. Habrá gente que crea a Antonio Rossi, pero habrá que escuchar a la otra parte. De verdad Antonio no te he desacreditado en la vida, ni lo voy a hacer ahora, porque te respeto y creo que tú a mí también«.