Aunque en un principio Ana María Aldón dejó claro que la cordialidad iba a imperar en su divorcio con José Ortega Cano, las cosas empiezan a enturbiarse. Nuevamente ha entrado en escena la familia del torero, más concretamente su hermana Mari Carmen. Esta última no ha dudado en llamar al programa ‘Fiesta‘ para enfrentarse a la que continúa siendo la mujer del torero. Ambas han protagonizado un tenso rifirrafe con duras acusaciones.

Mari Carmen, la hermana de Ortega Cano, ha cargado contra la que fuera su cuñada. Primero a través de un mensaje que ha trasladado al periodista Saúl Ortiz quien lo ha desvelado en el programa. La declaración exacta es la siguiente: «Bastante ha ensuciado el apellido Ortega Cano». Poco después ha querido llamar al espacio liderado por Emma García para explicar su postura.

Ana María Aldón y su cuñada, enfrentadas

«Yo he contado mi vida. No he ensuciado ningún apellido. Yo lo que hablo detrás, lo hablo aquí delante también. Eso lo quiero dejar claro», se defendía la andaluza. Mientras que Mari Carmen Ortega Cano intervenía con la intención de defender a su familia. «Yo no me escondo de lo que digo. Me dijeron que entrase en directo y yo dije que suficiente manchado estaba el apellido Ortega Cano. Está hablando un día sí y otra también de la familia. No quiero entrar en polémicas. Siento que mi apellido está tirado por los suelos».

La hermana de Ortega Cano ha sido muy rotunda durante su alegato. «Yo también me rebelo cuando tocan a mi familia. Es mi hermano José Ortega Cano y mis hermanos a los que adoro. Tú eres perfecta y mi familia es lo peor. Que nos pongan en la plaza del pueblo y nos peguen unos tiros», le ha dicho. Mientras que la diseñadora le contestaba tajante subrayando que ella solo hablaba de su familia.

«Si nos ponemos a hablar podemos hablar todos», ha indicado Mari Carmen Ortega. Añadía que siempre había respetado a su cuñada. «Jamás he hablado detrás con nadie. Yo estoy harta. En mi vida he vivido de esto, ni quiero vivir de la televisión. Jamás hemos hablado con nadie. Yo he respetado mucho el matrimonio de mi hermano con Ana María. La he respetado siempre y la respetaré siempre. ¡Ya está bien! Yo soy Ortega Cano, una familia que se ha dedicado a trabajar siempre y a luchar por nuestra familia».