Ana María Aldón está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida después de que hiciera público que está atravesando un bache en su relación con José Ortega Cano. La semana pasada, la colaboradora aseguraba que había familiares de su marido que estaban intentando manchar su imagen con historias falsas sobre ella. Este sábado, la diseñadora ha vivido uno lo momentos más agridulces del día después de tener que hacer frente a una serie de reproches por parte de Cochi Ortega Cano, que ha llamado en directo a ‘Viva la vida‘.

Conchi Ortega ha entrado en directo por teléfono en ‘Viva la vida’ y ha dejado claro que no le hace gracia que se hable de ella cada vez que haya un problema en su familia. Acto seguido, la hermana del diestro le ha vuelto a pedir disculpas a Ana María Aldón por haberle insultado mientras esta estaba en ‘Supervivientes’. «No quiero llorar más, estoy muy delicada«, se defendía. Después de escucharla, la diseñadora le echaba en cara a la hermana de su marido que estaba hablando por las espaldas y filtrándole información a Sergi, reportero de Sálvame, para que hable mal. Aunque negaba las palabras de la colaboradora, Conchi Ortega proseguía: «Yo no sé el motivo, pero no te he caído bien ni yo ni mi familia«.

«Yo también estoy cansada de muchas mentiras. A lo mejor es el momento de que me digan a mi qué es lo que he hecho yo para merecerme tanta basura», respondía atónita y con la cara desencajada Ana María Aldón. La tensión iba en aumento y Conchi Ortega acusaba a la colaboradora de tener una mala relación con su hermano Paco y su mujer. «No he dicho que tuvieras problemas, pero no tienes una amistad como hay que tenerla», admitía.

«Estoy en un punto de hartura que no sé por dónde va a salir la cosa. No me meto en la vida de nadie. De ninguno. Solo vivo mi vida con mi marido y con mi hijo. Solo hago eso. Yo no he venido al mundo para satisfacer las necesidades de los demás», ha reconocido Ana María Aldón totalmente rota. También ha explicado que no deseaba hablar más porque se iba a «calentar» e iba a entrar en cosas que no desea. Cuando los distintos colaboradores le han preguntado al respecto de estas sinceras palabras, ha señalado lo siguiente: «A mí nadie me puede decir cómo puedo llevar mi vida. Hay personas que quieren gobernar mi vida. No y no».

Ana María Aldón quiere que su marido le defienda

Después de su grito desesperado, Ana María Aldón ha confirmado que José Ortega Cano ha reaccionado y le ha prometido que seguirán hacia delante para disfrutar de la vida. Sin embargo, aunque esto le ha llegado como un soplo de aire fresco, los continuos ataques en los diferentes programas de televisión han provocado que vuelva a lanzarle una seria petición a su marido. «Estoy un poco cansada, entre unos y otros… Espero la defensa de mi marido, la necesito porque me parece todo tan injusto…», comentaba e insistía en que estaba harta de que haya personas de la familia que lancen «mierda» al matrimonio.

Te interesará saber...