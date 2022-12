Este sábado, ‘Fiesta’ vivió su particular Nochebuena y montaron una improvisada mesa para que los colaboradores se relajaran y contaras algunas de sus mejores anécdotas navideñas. En medio del programa, Isabel Luna, amiga de José Ortega Cano, hizo su aparición especial para amenizar la velada con su cante. Coincidió con Ana María Aldón y ambas tuvieron un tenso cara a cara.

Isabel Luna ha saltado a la palestra en las últimas semanas por ser señalada como la nueva amiga especial de José Ortega Cano. No obstante, la cantante zanjó el asunto en ‘Fiesta’ y dejó claro que mantienen una amistad desde hace muchos años. Ante esto, Ana María Aldón se quedó sorprendida y aseguró que en los diez años que había estado junto al diestro nunca la había mencionado. «Me vas a perdonar pero amiga de muchos años no eres, porque a mí mi marido en diez años no me ha hablado ni una vez de ti y por lo que tengo entendido ahora os veis mucho y os mensajeáis por lo que me consta», aseguraba la diseñadora.

Estas palabras no le sentaron bien a la cantante, quien se mostró contrariada y esbozó un pequeño «esto no se hace» en señal de incomodidad. No obstante, Isabel Luna salió al frente y explicó que ahora se ve más con el diestro porque cuando una persona se separa se acerca más a sus amigos. «Es algo circunstancial, nos vemos más igual que tú ahora te verás más con tus amigos«, comentaba. El tenso encuentro entre ellas terminaba con los colaboradores tachando de «celosa» a la diseñadora, algo que tampoco le sentaba bien. «A mí me gusta que él salga y entre. Si lo hace contigo mejor, estoy preparadísima para que mi marido rehaga su vida», finalizaba.

José Ortega Cano será consciente de su divorcio ahora en Navidad

Previamente, Ana María Aldón se ponía melancólica al ver una imagen de ella junto a su hijo pequeño, José María, posando en un estudio fotográfico por Navidad. Un momento muy especial que ha provocado que se remonte a algunos episodios de su pasado. «Esta situación la podría hacer evitado él, no lo ha hecho porque no le ha merecido la pena. Espero que esta noche no haya llamadas porque estamos de cena. La separación viene después de dimes y diretes. Él lo podía haber evitado y haber parado y decir: hasta aquí. El hecho de haberlo permitido tantas veces… No es consciente, pero hasta hoy porque no voy a estar en la mesa. Llevo diez años, no voy a estar ni con mi familia ni con ellos», indica. Además, deja claro que no tiene intención de irse a su casa de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) sin su hijo pequeño.