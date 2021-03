‘La Campos móvil’, programa presentado por María Teresa Campos, no ha corrido la suerte esperada. Te contamos detalles exclusivos sobre su futuro.

María Teresa Campos acarició el cielo de nuevo con los dedos, sin embargo, nada salió como ella esperaba. A pesar de que el 10 de marzo volvió a la televisión con un programa de televisión propio, nada se ha vuelto a saber de ‘La Campos móvil’ desde su estreno. Con un discreto dato del 12,6 por ciento de cuota de pantalla y sin demasiada repercusión, la presentadora entrevistó a Isabel Díaz Ayuso el mismo día en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid convocó elecciones anticipadas. Tener a la protagonista del día no fue suficiente para triunfar y, prueba de ello, que Telecinco haya aparcado el formato. SEMANA desvela ahora en exclusiva qué ha llevado a la cadena a frenar en seco su retorno televisivo y, además, nos ponemos en contacto con la malagueña para conocer su versión.

Si bien el pasado miércoles los espectadores esperaban una nueva entrega, lo que encontraron en la parrilla fue una hoguera de ‘La isla de las tentaciones’, el mismo planning que tendrá lugar este miércoles. A pesar de que puestos en contacto con María Teresa, ella nos asegura que este parón se debe a la falta de un permiso de circulación, fuentes cercanas a Telecinco nos explican lo que verdaderamente lo ha frenado. Después de los malos datos cosechados, Mediaset ha tomado la decisión de guardar el proyecto en un cajón y mantenerlo en stand by hasta que le puedan dar un giro. Aunque esta no es la única opción que manejan los directivos, ya que, según ha podido saber esta revista, sobre la mesa también barajan la opción de buscar otro formato completamente distinto que encaje con la periodista.

María Teresa Campos desea volver a la televisión, no obstante, ‘La Campos móvil’ no ha conquistado a la audiencia, al menos, de momento. Antes de su estreno ella se mostró ilusionada y nerviosa, pero ciertas normas y permisos de circulación pusieron al programa en el punto de mira. Durante el primer capítulo, cuya duración fue de 25 minutos, gran parte de la audiencia dudó si el cinturón que portaban presentadora e invitada era o no el reglamentario. Tal fue el revuelo que incluso en la Dirección General de Tráfico estudiaron y valoraron las imágenes, según pudo saber SEMANA, siendo horas más tarde cuando Mediaset se pronunció. «María Teresa Campos e Isabel Díaz Ayuso llevaron puesto el cinturón de seguridad homologado para ese tipo de asientos de autobús durante toda la grabación de #LaCamposMóvil@DGTes#ÁtateALaVida #SeguridadVial«, comunicaron de forma oficial.

Este programa de entrevistas desde un camión se ha diluido, más aún si se tiene en cuenta que ahora Rocío Carrasco está arrasando y haciendo historia de la televisión. En este momento el espacio de María Teresa no tiene cabida en la programación y desde Telecinco prefieren apostar por lo seguro y seguir estirando todo lo que puedan lo referente a Rocíito. Con más de un 33 % de cuota de pantalla, ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ se convirtió en Trending Topic este domingo en redes sociales, lo que demuestra el debate que generó su comienzo.

A la espera de que las altas esferas decidan qué será del programa de María Teresa Campos, la comunicadora sigue centrada en sus otros proyectos. Entre ellos su canal de Youtube, ‘Enredados en la Red’, el cual actualizó por última vez hace dos semanas y en el que parece sentirse muy a gusto. De seguir emitiéndose, lo que es una incógnita son los siguientes invitados a ‘La Campos móvil, ya que ni siquiera Telecinco ha seguido promocionado el formato.