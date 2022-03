Tania Martínez, directora general de la revista SEMANA, está viviendo un día increíble. Y es que este miércoles ha presentado su primer libro, ’50 a mis espaldas y a mí me importa un bledo’. Lo ha hecho en el Museo Chicote, situado en la Gran Vía de Madrid, un bar con el que SEMANA tiene una relación especial. A este evento han acudido numerosos rostros conocidos, con los que Tania no solo mantiene una relación profesional. Han pasado por el ‘photocall’ famosos de la talla de Belén Esteban, Nieves Herrero, Chelo García Cortés o Toñi Moreno, que era la encargada de presentar dicho evento.

Escribir un libro. Esto es algo que Tania Martínez puede tachar de su lista de cosas que le quedan por hacer. Aunque ’50 a mis espaldas y a mí me importa un bledo’ salió a la venta el pasado 16 de marzo, ha sido este 23 de marzo cuando lo ha presentado, rodeada de sus seres queridos y de rostros conocidos con los que SEMANA ha trabajado durante años.

«Este libro no esperaba ni escribirlo ni estar hoy aquí. Al final todo surge por las notas que hice a raíz de la muerte de mi padre. Mi padre tenía alzhéimer y cuando se muere me quedo ahí perdida. Empecé a buscar qué tipo de cosas hay que hacer para cuidarse para no acabar como él. Lo tuvo con 60 años, yo estoy al borde de los 50, pensaba que me quedaban como 10 años y me pregunté: ‘¿qué es lo que puedo hacer?’. Llegó la pandemia, empecé a tener más tiempo y me dediqué a buscar. Hay patrones que las mujeres sí deberíamos de seguir», dice emocionada en la presentación de su libro.

Tania Martínez explica cómo surgió la idea de escribir un libro

Tania ha querido incidir en su libro en las pautas que debemos seguir para que nuestra vida sea mejor: «Hay que intentar relajarse con ese estrés, estamos todas a mil. Hay que cuidar la alimentación, hay que hacer ejercicio, respirar, dormir… Son pautas más o menos básicas pero que al final sí que tienen que ver con nuestra vida, en nuestra salud y en la ilusión por vivir».

Trata de animar a las mujeres a hacer lo que una quiere: «Hacemos muchas veces lo que tenemos que hacer o lo que creemos que tenemos que hacer, condicionados por el entorno. Llega ahora esta segunda juventud y hay que llegar a ese punto de decir: ‘y yo, ¿qué quiero? A lo mejor solo quiero tomarme un café o ir a mi clase de yoga los sábados. Es eso, animar a todas a que se atrevan a hacerlo.

Agradecida por la acogida que ha tenido su libro

Publicar un libro es ya un «sueño cumplidísimo». Tania ha querido explicar que la presentación de este libro ha tenido lugar en el Museo Chicote porque para ella es un sitio especial: «Llevo ocho años en SEMANA. Cuando yo empecé en SEMANA era el 75º aniversario y cuando abrí los archivos vi que Chicote había tenido una relación muy buena con SEMANA. Estar hoy aquí en Chicote presentando este libro para mí es muy especial». Y hasta allí se han desplazado numerosos rostros conocidos, que han posado orgullosos con el libro de Tania: «Todas me han apoyado mucho y a todas las quiero mucho», declara con una sonrisa en el rostro, muy agradecida.