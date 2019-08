Tania Llasera vuelve a presumir de cuerpo sin complejos en bikini

Suma y sigue. Tania Llasera sigue protagonizando polémicas, hasta en verano. La presentadora de televisión ya avisó antes de que empezaran sus vacaciones que iba a hacerse una sesión de fotos de ella misma en bikini para que sus seguidores vieran cómo había cambiado su cuerpo durante los días de relax y desconexión.

Tania cumple con la promesa que hizo antes de irse de vacaciones

Lo hizo con unas fotos que consiguieron incendiar las redes, pero ahora lo ha vuelto a hacer. «Lo prometido, posado por sorpresa con kilos de más post vacacionales y bikini rojo para alegrarme el final de lo bueno. #adiosvacaciones #bikinirojo #posadoporsorpresa #boicoteandoArggs #Micelulitislaenseñoyo #AMiManera #Doingitmyway #YoControlo #MicuerpoMisreglas #mybody #mycurves #MisCurvasPeligrosas«, ha escrito junto a su sesión de fotos.

Ha vuelto con un polémico posado en bikini desde el cuarto de baño

En las fotos, Tania Llasera presume de curvas con un bikini rojo en el cuarto de baño de su casa después de sus vacaciones de verano. Desde todas las perspectivas, la presentadora se muestra sin complejos y sin usar ningún programa para retocar la celulitis ni las curvas, y tampoco pone filtros. Al natural.

Presume de curvas y de celulitis

Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar y han sido muchos los seguidores los que no entiende por qué tiene que subir este tipo de fotos: «Creo que no tienes necesidad de salir en bikini reivindicando los kg de más… le das mucho bombo a estar gordita… dices que no te importa y que eres feliz con esos kg de más pero hablando siempre del tema lo que haces ver es que si que te importa y te compleja… creo que intentas sacarle partido para que la gente con complejos te aplauda por ello…», le recriminaba uno de ellos. «Cuando una persona reivindica tanto algo es porque en el fondo se esconde un gran complejo… no me parece heroico ni admirable!», comentaba otro de sus seguidores.

Pero también ha recibido mensajes de apoyo: «No se puede ser más guapa y estar más buena ❤️», «Gracias por existir yo he engordado 15 kilos y estoy un poco chof ole tú, bonita animas y mucho», «Me encantas tú, tu bikini, tus gafas, tus curvas y tu alegríaaa!!», «Sexyyyyy maaaama ❤️», han escrito algunos fans orgullosos de que haya dado este paso.

Ha recibido críticas, pero también apoyos

Está claro que Tania Llasera no tiene complejos -o al menos así lo muestra a través de su perfil de Instagram, donde es muy activa y donde cuenta con más de 631.000 seguidores-, y es capaz de compartir estas imágenes con sus seguidores, siendo consciente de que no solo recibirá apoyos, también críticas.

Se muestra tal y como es a sus más de 631.000 seguidores

Preparada para incendiar las redes

La presentadora quiso «matar» dos pájaros de un tiro con la publicación de un posado en bikini, con la que además dio la bienvenida a sus vacaciones. «‘Posado por sorpresa’ le voy a llamar a esto, hago uno hoy (principio de vacaciones) y haré uno en una semana a final de las vacaciones. De esta manera mato 2 pájaros con la misma piedra: 1. Enseño lo que hay (posando viva pero se aprecia celulitis y masa y no quiero quitarlo porque es mío) #Realbody y es sano que se vea que aquí tengo de todo y estoy más sana que una 🍏 . Y 2. Reviento las fotos de los paparazzi en la playa (veremos si esto funciona porque el año pasado estaba en portada de pleno #arggg y no he adelgazado ni un gramo ni pienso). Ala! Ya tenéis mi #posadoporsorpresa #aniquilandoelARGG #MyBikiniBody«.

Este fue su posado antes de las vacaciones