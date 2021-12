La sexta ola sigue creciendo a pasos agigantados. A pocos días de que empiece la Navidad, el número de contagios por Covid-19 siguen en aumento. Para nuestros famosos tampoco ha pasado desapercibida esta ola y son muchos los que han tenido que iniciar una cuarentena después de haber dado positivo en el virus. Es el caso de Tania Llasera, que ha tenido que aislarse en casa para evitar contagiar al resto de su familia.

Es una de las presentadoras de televisión más activas en Instagram, donde cuenta con más de 756.000 seguidores. Esto le ha hecho querer compartir la habitación en la que se ha aislado para evitar contagiar a su familia. «Aislada por positivo en covid el viernes 17 y mi cuarto empieza a reflejarlo», ha empezado diciendo en una publicación en su Instagram.

Ha compartido una instantánea del cuarto. Se puede ver que se ha aislado en el cuarto con cama de matrimonio, el que comparte con su marido. Lo único que ocurre es que ahora tiene que estar sola con el fin de proteger a sus hijos. Hasta el dormitorio principial en el que está confinada se ha llevado cosas para entretenerse.

Tania Llasera muestra el cuarto en el que se ha tenido que aislar

La presentadora de televisión detalla todo lo que tiene en el cuarto, así como todo lo que se ha llevado para entretenerse: «Las flores que adoro, los dibujos de mis rubios, los chocolates que me regala quien me conoce bien, una máquina de coser de @jataytuhogar que me ha regalado la @bondesioshop con ilusión porque aprenda, sus telas encima de mis sábanas , yo al fondo y unos cuadros chulisimos que os enseñaré pronto. #confitada #aislada #covid #navidad«.

Hace apenas unos días compartía la triste noticia: ómicron ha entrado en su casa y en su vida para ponerlo todo patas arriba. Tania Llasera tenía que aislarse tras haber sido contagiada por Covid-19. Este tiempo le está sirviendo a la presentadora para reflexionar no solo sobre su situación personal, sino de cómo se ve reflejada en la falsa sensación popular de que al haber sido vacunada ya puede llevar una vida con normalidad frente al coronavirus. No es así, pues la pauta completa tan solo te libra de padecer los síntomas más graves de la enfermedad, pero éstos siguen desarrollándose, como así confiesa ella misma ahora.

“Positiva y aislada. Navidades covideñas para la mujer que lleva esta cuenta: yo”, comienza a relatar Tania Llasera sin olvidarse de su característico sentido del humor para hacer frente a las dificultades de la vida. Y es que la periodista ha visto cómo las sospechas sobre los test de antígenos son fundadas y es que su caso deja claro que no son del todo fiables y no podemos basar nuestra seguridad y la de aquellos a los que amamos en un simple resultado: “Ojo que el test de antígenos me salió negativo y pensé que si por las moscas mejor ir a por una PCR. Y confirmó lo que me temía. Ómicron en el body. Contagiada con covid por primera vez en esta sexta ola. Con pauta completita y aún así con mocos y dolor del cuerpo tipo gripe. Cuidado a todos por favor, no os fieis de los antígenos mucho, la sensación de falsa seguridad es real”, alertaba a sus seguidores después de comprobar que en su caso los antígenos han fallado.