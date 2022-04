Tamara Gorro vivió hace unos días uno de los momentos más increíbles de su vida al presentar junto a familiares, amigos y compañeros de trabajo su nuevo libro, ‘Cuando el corazón llora’. Después de días de felicidad, que compartió con sus redes sociales, la ‘influencer’ atraviesa ahora un delicado momento. De hecho, no ha dudado en compartirlo con su ‘familia virtual’, como ella llama a sus seguidores en las redes sociales.

«❤️‍🩹HOY NO FUE UN BUEN DÍA❤️‍🩹 Más bien diría horroroso. Llevo unos días baja, muy baja, hasta que de nuevo caí, pero sé que vuelvo a subir. Esto es así. Una mierda que muchos por desgracia conocemos y convivimos con ello. Por eso mismo, al igual que me muestro bailando cuando me apetece, no aparezco o digo que no estoy bien. ¿Mañana? Ojalá lo supiera, pero mis ganas están. ❤️‍🩹Os quiero mucho❤️‍🩹», escribía hace unas horas junto a una instantánea en la que vemos uno de sus ojos en blanco en negro.

Para sus seguidores su confesión no ha pasado desapercibida y le han hecho saber que están a su lado también en estos momentos. «ARRIBAAA 🙌🙌🙌❤️❤️❤️», «Te quiero cómo eres y cómo te sientes a cada momento ♥️♥️ Nadie como tú», «Puedes 💪🏻♥️», «Vamosss ❤️❤️❤️», «Presente, amiga… 🙌 🙏🏻», «💪🏻💪🏻💪🏻Vamos! Que en plazas más grandes has toreao‼️‼️‼️», «Desde aquí te mando toda mi fuerza y mi cariño. Somos legión quienes te queremos, no lo olvides!!!❤️❤️❤️», han escrito algunos de sus seguidores.

Unas horas después de compartir este mensaje tan complicado, Tamara reaparecía en sus Stories. «Buenos días familia virtual. Primero a ver si encuentro un filtro que se parezca un poco a mí, porque esta que está aquí, no soy yo. Tengo muy mala cara. Me he pegado dos días en la cama, solo he salido para ir a por los niños, para entrenar… Hoy aunque estoy muy flojita, estoy bastante animada porque viajo a Barcelona», empieza diciendo.

No tiene dudas de que acudir a este evento le vendrá muy bien: «Mañana estoy con vosotros y sé que me vais a dar una energía tremenda. Para arriba, que no queda otra», termina diciendo con la voz flojita, demostrando que no tiene los mejores ánimos. Aún así, ha hecho un esfuerzo y ha salido de casa justo el día que se encuentra mejor.

Presentó su libro rodeada de sus seres queridos, incluido Ezequiel

La influencer presentó hace unos días su nueva obra en el Matadero de Madrid con la presencia de Tania Llasera, como presentadora, e India Martínez, que puso la música a este evento tan multitudinario. Ha sido un acto muy emotivo, en el que no han faltado las lágrimas y el dolor, sobre todo cuando ha hablado de ese episodio que vivió en el pasado, le marcó para siempre y ahora comparte con su familia virtual (así llama a su séquito de seguidores). Con este duro testimonio, Tamara Gorro explica el motivo por el que ha llegado «a este punto» de su depresión. Además, tal y como ella confiesa, hablar de este episodio delante de sus seguidores supone «una liberación para ella».

Te interesará saber...