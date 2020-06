Tamara Gorro lleva unos días anunciando que no tiene ni pizca de ganas de grabar el próximo vídeo de su canal Youtube, que se emitirá esta semana. Después de que la anterior no pudiera hacerlo por un exceso de trabajo, desveló que el de esta semana no iba a ser uno de los sus favoritos y que no lo quería hacer pero que lo tenía que hacer. Probablemente, la modelo está a punto de anunciar una noticia que va a marcar un antes y un después en su vida. De hecho, tras una escapada familiar a la playa, Tamara Gorro ha comenzado la semana anunciando que «Arranca una semana de sentimientos encontrados... #mamamolona #sentimientos #nuevasemana #👑». ¿Anunciará que dejan Valencia y se mudan a Portugal?

Tamara Gorro podría comenzar una mudanza en las próximas semanas

Cada vez son más los rumores que sitúan a Ezequiel Garay en el país luso. Una vez que la renovación del futbolista por el Valencia ha quedado descartada, ya piensa en otras opciones. De hecho, en Portugal afirman que su destino puede ser el Benfica, lo que supondría que toda la familia se mudara al país vecino. Tamara Gorro siempre ha acompañado a Ezequiel Garay en su trayectoria profesional y ambos saben que Ezequiel, que ya tiene 33 años, se enfrenta a una de las últimas oportunidades (si hablamos de fútbol) de firmar un gran contrato en un campeonato competitivo.

De hecho, durante los últimos días, Tamara Gorro ha ido dejando pequeñas pistas y mensajes de que algo pasa y de que se avecina un cambio en su vida. Sin ir más lejos, este mismo lunes ha compartido un vídeo en el que decía lo siguiente: «Buenos días familia virtual. Hoy me he levantado de muy mal humor. Muchos os imaginaréis por qué. Otros os lo publicaré el viernes. Pero bueno es una semana diferente, marcada… y a la vez bonita porque hay salud y tenemos camino para continuar«, ha dicho esta misma mañana antes de ir al gimnasio a hacer deporte «para despejarse», como ella misma ha anunciado.

Todo podría indicar que Tamara Gorro y Ezequiel Garay planean su futuro alejados de España. Y es que los medios deportivos anuncian que el futbolista argentino, por motivos personales, preferiría quedarse en España, pero que no habría encontrado ningún club que le hiciera una oferta. Mientras que en Portugal ven factible el regreso del argentino al Benfica, donde ya estuvo jugando años atrás. Este club le ofrecería un contrato de dos millones de euros, según los medios deportivos, lo que alejaría a la familia de Valencia. Y es que el contrato con el club valenciano termina este mismo martes, por lo que Ezequiel Garay ya quedaría libre y podría comenzar una vida alejado de nuestro país.