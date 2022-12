Han sido unos días muy difíciles para Tamara Gorro, que este lunes anunciaba su ruptura definitiva con Ezequiel Garay a través de un comunicado. La influencer continúa con su vida y ha regresado a su puesto de trabajo como colaboradora en ‘Y ahora Sonsoles’, el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3, donde ha querido aclarar algunos puntos que se han publicado sobre su ruptura en las últimas horas. Algunas informaciones apuntaban que la pareja había decidido poner punto y final a su matrimonio por culpa de infidelidades o incluso tras haber protagonizado fuertes discusiones. Un hecho que ha querido desmentir la propia Tamara Gorro a pesar de que hace unos días aseguraba que no iba hablar sobre el tema ni entrar en ningún detalle al respecto.

En un primer momento ha dudado si responder o no a las preguntas de los periodistas sobre los motivos de su ruptura. «Yo dije que no iba a entrar en nada porque en su día hablé y se dijo de todo. Una tiene que aprender de sus errores. Entonces yo me pregunto: ¿ahora qué hago? ¿No hablo y mantengo lo que he dicho por mi salud, porque yo sigo teniendo un problema de salud, por respeto a Ezequiel, a mi entorno? ¿Desmiento y ya estoy hablando o no digo nada y parece qué es verdad?, ha comenzado diciendo.

Tamara Gorro desmiente una posible deslealtad por parte de Ezequiel Garay

A pesar de que ha empezado así su discurso, ha asegurado que «evidentemente un motivo para dejar una relación tiene que haber». Sin embargo, ha desmentido todas las informaciones que saltaban por los aires estos días asegurando que «es mentira», refiriéndose a una posible deslealtad por parte de su ex. «Es que de verdad, Eze perdóname porque sé que no quieres nada de esto por protegerme a mí y protegerlo a él pero es que es mentira. No hay ni infidelidades ni discusiones. Es mentira«, ha dicho al respecto visiblemente enfadada.

Tamara Gorro también ha querido aclarar que se encuentra «bien. No estoy mal. Estoy nerviosa ahora. Estoy bastante nerviosa», cuenta. Y añade que está «llevándolo, pues como cualquier persona que rompe con su pareja. Es una nueva vida, es una nueva etapa. Tengo 35 años y llevo con él desde los 21. Llevo con él toda mi vida. Es una etapa nueva«, ha dicho al respecto.