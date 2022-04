Solo un día después de ingresar Tamara Gorro ha recibido el alta hospitalaria. A la empresaria le han extraído la vesícula biliar tras una enorme pérdida de peso que alertó a los médicos y, por fin, se encuentra en casa. Ha sido ella misma quien ha dado la excelente noticia después de ser intervenida quirúrgicamente y de pasar una noche que ha definido como complicada. «Me voy para casita, la operación era sencilla…está todo bien, me han dicho que la vesícula estaba horrorosa y que ha sufrido muchísimo», dice la también influencer.

Tamara Gorro se encuentra optimista y así lo demuestra que incluso ha hecho gala de su humor con su familia virtual, a la cual adora y a la que procura no esconderle ningún secreto. «He pasado la noche fatal. Ahora a casita, tranquila, con niños y mimos. No me han podido arreglar la cabeza, un dos por uno, pero no», ha comentado entre risas a sus followers. Lejos de querer alarmar, Tamara busca mandar un mensaje tranquilizador a todos aquellos que han estado pendientes de su salud desde que anunciara que estaba en el hospital. «¡PRUEBA SUPERADA! Casita, reposo y a dejarme mimar. Mil gracias por los todos los mensajes, y a partir de ahora ya no os doy más disgustos, que vamos servidos», explica Tamara, dejando claro que este escollo ya está superado.

Tamara Gorro había perdido más de 12 kilos en muy pocos meses y es que vomitaba todo lo que ingería, por lo que se puso en contacto con los médicos para que le hicieran las pruebas pertinentes. Fue precisamente estas las que les permitieron descubrir que su vesícula estaba mal: «Sabéis que llevo con problemas digestivos muchísimo tiempo, pero desde que estoy enferma, mi bajada de peso no es solo por mi problema que tengo», ha contado Tamara. Los médicos le han extraído la vesícula evitando así problemas futuros, tal y como ha relatado la propia Tamara: «Ellos creen que van a solucionar el problema pero, en caso de no solucionarlo, vamos a evitar un problema en un futuro mayor».

Fue en el mes de enero cuando Tamara Gorro puso en sobreaviso a todo el mundo de que no atravesaba por un buen momento. Entonces, no habló solo de su crisis sentimental con Ezequiel Garay, también se sinceró sobre la profunda depresión en la que estaba sumida y, por la cual, estaba siendo tratada con expertos. Llegó incluso a ser ingresada en varias ocasiones, siendo varios los sustos que tanto ella como su familia han sufrido por su impactante cambio físico.