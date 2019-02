8 El embarazo prematuro

Fue uno de sus episodios más duros: “A los siete meses comencé a sentirme muy mal, con muchos dolores en la parte baja de la tripa y muy fuertes. Eran contracciones. Era muy pronto para que naciera el bebé. Había que intentar impedirlo. El doctor me advirtió que un parto prematuro podría traer complicaciones […] Pasé de estar activa a incrustada en en el sofá todo el día […] Una tarde fui a ver un partido donde jugaba mi marido. El doctor me había dado permiso. Desde allí nos fuimos directos al hospital. Y allí me quedé. Me dejaron ingresada para ponerme medicamento más fuerte y evitar que el niño naciera, era muy pronto aún, no podíamos correr ese riesgo […] Finalmente mi hijo no aguantó todo lo que tenía que aguantar y nació en la semana treinta y ocho”.