Tamara Gorro y Ezequiel Garay siguen presumiendo de buena relación a pesar de que hace unos meses hicieron pública su separación. A pesar de que han decidido llevar caminos separados en lo que se refiere al terreno sentimental, la ‘influencer’ y el futbolista no dejan de hacer planes juntos. Este pasado fin de semana se han dejado ver en Santander y no les ha importado compartir Stories juntos en sus respectivas redes sociales.

Aprovechando que hacía buen tiempo en el norte, la ahora expareja ha hecho las maletas no solo para desconectar de la rutina de Madrid, sino para ver al hermano de Ezequiel, Benjamín Garay, jugar en el Real Racing de Santander. Después de verlo jugar, Tamara y el futbolista han estado viendo los pasillos del estadio, que están plagados de recuerdos de todos los futbolistas que han pasado por el club.

Uno de ellos es Ezequiel, que está en muchas de las fotografías del estadio. Tamara Gorro lo ha grabado mientras este veía algunas de las imágenes de él mismo. «Y aquí Ezequiel, la leyenda de un club tan histórico como el Real Racing Club», escribía ella junto a varios emoticonos en forma de corazón. Por su parte, el futbolista compartía el Stories de Tamara con un mensaje clave, que demuestra que siguen manteniendo una relación increíble: «Y el 80% lo recorriste tú conmigo», le dice.

Tamara y Ezequiel se dejan ver juntos por Santander

La presencia de Tamara e Ezequiel no ha pasado desapercibida para muchos de los seguidores de la ‘influencer’, a los que ella llama cariñosamente como «familia virtual». De hecho, una seguidora le hace saber en la publicación que ha hecho que los han visto: «Te acaba de ver mi hija con Ezequiel». Otros han recordado el paso de su expareja: «En Cantabria el que dejó huella fue Garay. Siempre querido por Cantabria».

Tras 12 años juntos y dos hijos en común, Tamara y Ezequiel se quieren dar un tiempo que sirva a ambos para reflexionar y saber si quieren continuar juntos o, por el contrario, romper para siempre, pero lo cierto es que durante ese camino, ambos siguen prefiriendo verse y hacer planes juntos. «Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio. Nos vamos a separar (…) Consideramos que hemos actuado de una manera muy adulta, o al menos ejemplar para nosotros y nuestros hijos. Queremos parar a tiempo con la esperanza de volver a recuperar«, desvelaba totalmente rota en sus redes sociales a principios del año 2022.

Así anunció en enero que se separaba de Ezequiel Garay

La empresaria dejó claro que nunca habían sido un matrimonio perfecto y que desde hace tiempo atraviesan un bache, por lo que tienen que darse un tiempo para saber si pueden retomar su relación. «Hay amor y preferimos tomar un descanso con la fe y la esperanza de volver a estar juntos». Su historia de amor comenzó hace doce años y, aunque no siempre pasaron por buenos momentos, siempre conseguían saltar cada escollo que encontraban en su vida.

«Hemos formado una familia admirable, al menos para mí. Hablo con dolor porque hay amor. Digo esto ahora porque la decisión está tomada. Quiero adelantarme a posibles rumores. Nosotros estamos viviendo juntos, seguimos viviendo juntos desde hace meses sin estar como pareja (…) Compartimos todos los momentos y hay muy buena relación, pero evidentemente se van a empezar a dar pasos. Nos vamos a separar, eso implica que él y yo estemos en diferentes casas y yo no quiero alimentar el hay o no crisis«, decía la ‘influencer’ completamente rota. Después de esto, Tamara se abría para confesar que estaba pasando un complicado momento personal, enfermedades mentales a las que no dudó en poner nombre.

