La ‘influencer’ ha querido compartir con su «familia virtual» cómo tiene la barriga de hinchada unos días después de que se sometiera a una operación para extirparle un quiste que finalmente ha sido benigno.

Tamara Gorro mantuvo durante unos días a sus seguidores en tensión después de que su marido, Ezequiel Garay, desvelara a través de las redes sociales que la ‘influencer’ había tenido que ser operada de urgencia. Tamara reapareció días después contando qué había ocurrido: habían tenido que extirparle un quiste después de que hace tan solo un mes, tuvo fuertes dolores el parte baja del abdomen, razón por la que acudió rápidamente al médico. «El doctor vio una pelotita que no debería estar ahí, pero me dijo que quizás con la menstruación se podría eliminar». Tras la operación, recibía el diagnóstico del tumor extirpado y ha recibido la mejor de las noticias: es un tumor benigno.

Pues bien, unos días después, Tamara Gorro ha querido compartir una reflexión junto a unas imágenes en las que muestra, entre otras cosas, cómo tiene la barriga de hinchada después de la operación a la que se sometió hace ya varios días: «Voy a ser muy clara.

¿Qué quiero transmitir con estas fotos? En la primera, la persona quiere disimular el hinchazón de su tripa, sintiéndose bonita. En la segunda, la persona muestra su hinchazón sin pudor, sintiéndose bonita», empezaba diciendo.

Ha compartido varias imágenes de su cuerpo

A pesar de las consecuencias de su operación, Tamara Gorro está feliz y así lo hace saber: «En la tercera, soy yo, Tamara Gorro. Una persona que siempre ha tenido un abdomen muy definido debido a mi pasión por el deporte y comida saludable. Yo me decanto por la segunda opción: mostrar sin pudor y aceptar lo que hay. Me acepto, me gusto, me valoro y me quiero».

Se adelanta a las críticas de esta manera

«Las dos opciones me parecen lícitas, cada uno elige cómo quiere verse. Pero aún eligiendo la primera, hay que tener en cuenta una cosa muy importante: La perfección no está en la medida y cuerpo perfecto. Está en lo mucho que uno se quiera y acepte. (A todo esto hay que añadirle, que cuando digo hinchazón, me refiero al pequeño cambio físico que cualquiera podamos tener en un momento determinado. Siendo consciente de que mi tripa hinchada sigue siendo plana. Lo he puesto como ejemplo)», aclara antes de que muchas personas se le puedan echar encima tras compartir esto en sus redes.

Tamara Gorro siempre ha compartido, tanto lo bueno como lo malo, con su «familia virtual» de las redes sociales. En este caso no podía ser menos y quiso anunciar la feliz noticia con una fotografía con una sutil sonrisa y abrazada a unos papeles, que bien podrían ser el informe médico. “FELICIDADES TAMARA, TODO ESTÁ BIEN, ES UN TUMOR BENIGNO”. Esta frase de mi doctor, probablemente sea de las que más recuerde en mi vida…», escribía orgullosa en la publicación.