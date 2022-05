Ha pasado casi medio año desde que Tamara Gorro anunciara su separación con Ezequiel Garay después de más de una década juntos y dos hijos en común, Shaila y Antonio. A lo largo de este tiempo, ni la influencer ni el exfutbolista se han dedicado ni un reproche públicamente, ni una palabra fea ni un mal gesto. Todo lo contrario, él ha seguido siendo un gran apoyo para Tamara, que no está atravesando por su mejor momento tras encontrarse sumida en una depresión. Además, los hemos visto disfrutar de planes en familia e incluso hacer alguna escapada juntos. Durante todo este tiempo nos hemos preguntado cuál era el motivo que les había llevado a tomar la decisión de tomar caminos separados después de ser una de las parejas más afianzadas de nuestro país. Ahora, se conocen cuáles son estos verdaderos motivos.

Ahora ha sido Tamara Gorro la encargada de desvelarlo. Ha sido precisamente gracias a través de su último libro, ‘Cuando el corazón llora’, donde se ha liberado largo y tendido sobre muchos aspectos de su vida. Incluido de los motivos por los que su matrimonio se ha terminado. Hablamos en plural porque no ha sido únicamente un motivo el detonante de que su romance estuviera pasando una gran crisis. A pesar de que durante estos meses ha ido dando pequeñas pistas y pequeños datos sin querer contar mucho sobre ello, en su última publicación ha hondado sobre el tema. «El problema que yo tenía ha sumado, pero no es el principal», decía sobre sus problemas de salud mental. Sin embargo, esto no ha sido lo que les habría llevado a tomar caminos separados.

Los dos motivos que habrían llevado a Tamara Gorro y Ezequiel a romper su matrimonio

El primero de los motivos fue el mismo trabajo de Ezequiel Garay durante su etapa como futbolista. Si bien es cierto que ambos vivían felices y ella le acompañaba allá donde los equipos le fichasen, hubo un momento en el que se le hizo cuesta arriba. Tuvo que dejar de lado su faceta como presentadora en España y esto provocó que se sintiese como una «mujer florero», tal y como ella mismo ha contado. A pesar de que siempre siguió los pasos de su marido, aquella inestabilidad y cambios se le fueron haciendo más duros.

Después llegó la búsqueda de Shaila, que asegura que se convirtió en una auténtica «pesadilla». La influencer se sintió muy frustrada porque no podía cumplir su sueño de ser madre después de 18 veces que lo intentó a través de métodos de reproducción asistida. Esto sumió a la influencer en uno de las peores etapas de su vida. Finalmente, la pareja pudo lograr a su ansiada hija pero el deseo de Tamara Gorro de volver a ser madre y la negativa en un principio de Garay les distanció de nuevo: «No me apoyaba, no quería por dos motivos: ni quería más hijos, ni mucho menos que yo pasase de nuevo por todo lo que pasé con mi niña», ha contado la influencer.

A pesar de estos dos motivos, la pareja pudo salir adelante. Sin embargo, la relación ya estaba fracturada. Además, los últimos años en los que la influencer se vio sumida en una profunda depresión les afectó de manera directa. Esto obligó al matrimonio a tomar la mejor decisión tanto por su propio bien como por el de sus hijos. Por este motivo, decidieron tomar caminos separados.