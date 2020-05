Tamara Gorro y Ezequiel Garay no se cansan de declarar su amor en las redes sociales. La pareja está muy enamorada y no duda en lanzarse declaraciones de amor siempre que les apetece. La última en hacerlo ha sido la colaboradora de televisión, que ha querido definir públicamente a su marido y el resultado no puede enternecernos más, porque el mensaje se ha convertido en toda una declaración de amor.

«Cuando conocí a este hombre, lo que provocó que ganara mi amistad fue su personalidad. Sencillo, soñador, trabajador y sobre todo con un corazón enorme. Su forma de comportarse hacia los demás, su saber estar y sobre todo humildad hizo que me enamorase de él», comenzaba diciendo Tamara junto a una foto juntos en la que aparecen abrazándose.

«Me contagió su positividad y forma de ver la vida. Me enseñó que no siempre lo que entregas es lo que recibes, pero siempre debes de estar agradecido, porque la vida te devuelve lo que en su día diste. Un día, hace casi diez años, te abracé y mirándote a los ojos y de la manera más sincera que puede existir, te dije: “EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS CONTIGO”», continuaba diciendo, desvelando de esta forma uno de los momentos más íntimos del comienzo de su relación.

Y Tamara Gorro ha querido dejarle claro que sigue sintiendo lo mismo: «Y ¿sabes qué? Sigo pensando lo mismo, pero añadiendo algo más: gracias por enseñarme otro valor, la supervivencia de los sentimientos dolorosos, esos que te tiran por el suelo pero luchas para salir fortalecido de ellos. Estoy tremendamente orgullosa de ti, y por eso, SIEMPRE en las buenas y en las malas, sea donde sea y como sea, estaré a tu lado», terminaba diciendo.

La respuesta de Ezequiel

Ezequiel Garay, que no ha podido evitar emocionarse al leer estas palabras, ha querido responderle públicamente: «Eres lo mejor que me pasó en la vida, gracias por estar siempre a mi lado mi vida, sólo tengo palabras de agradecimiento… GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS 😍😍😘😘❤️❤️», decía feliz y agradecido.

Tuvieron que estar separados de sus hijos

La pareja ha demostrado estar siempre de lo más unida. De hecho, hace unas semanas vivieron uno de los momentos más duros de su relación. Y es que el futbolista daba positivo en coronavirus, lo que hizo que no solo tomaran la decisión de que Ezequiel se aislara en una habitación, sino que tuvieron que separarse de sus hijos, que se fueron con su abuela, para evitar el contagio.

Compartió emocionada el reencuentro

Hace apenas unos días se reencontraban precisamente con ellos. Un vídeo muy emotivo que compartió Tamara Gorro del reencuentro que nos emocionó a todos. «¡¡¡POR FIN!!! Después de dos meses separados de nuestros hijos, volvemos a reencontrarnos. Perdonad por la mala calidad del vídeo, mi mamá lo grabó y lo he editado porque me parece tan precioso y tan acertado en estos momentos que tenía que publicarlo. Porque significa VICTORIA, en estos tiempos tan difíciles, reencontrarte con familiares y todos con salud es historia. No tengo palabras para describir lo que siento…», empezaba explicando.

«He pasado miedo, incertidumbre y angustia por no saber cuándo podría abrazar a mis hijos y sobre todo por ser consciente de lo mal que ya lo estaban pasando… las lágrimas de Shaila me confirman sus ganas de estar junto a nosotros… Ojalá esto pueda hacerlo pronto con mis yayos, pero para eso tendremos que esperar a las indicaciones que nuestro país ordene, ese momento llegará, mientras tanto sigo dando gracias por tenerlos con salud», escribía Tamara.