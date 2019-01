Tamara Gorro ha celebrado y sigue celebrando por todo lo alto su 32 cumpleaños, que cumplió el pasado 18 de enero. Un cumpleaños con numerosas celebraciones y sorpresas que ha compartido en sus redes sociales, aunque también ha sorprendido su viaje al ‘paraíso’, a República Dominicana, a donde ha ido con sus amigos.

El día del aniversario, su marido, Ezequiel Garay, no pudo acompañarla por sus compromisos profesionales, tenía partido con el Valencia CF en Vigo. Pero esto no fue motivo para que se olvidase de ella o no la sorprendiera, ya que el día anterior le organizó una serie de sorpresas.

6 Ezquiel Garay le llenó la habitación de globos a su mujer 5 Celebración junto a su familia: marido, madre e hijos. Además, acompañó esta publicación con un emotivo texto de agradecimiento 4 En su tercera celebración, compartió esta imagen 3 Con esta foto daba a conocer su salida vacacional de España, con destino a República Dominicana 2 En las paradisíacas playas del Caribe haciendo el pino, aunque en las ‘Stories’ reconociese que no tenía ni idea de hacerlo y le ayudaron sus amigos 1 Deslumbrando radiante con un bañador negro en la playa

