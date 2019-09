Tamara Gorro se ha convertido en una de las ‘celebs’ que más triunfa en el universo 2.0. A través de su canal de Youtube y su perfil de Instagram, la de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha conquistado a un altísimo número de seguidores, a quienes bautizó como su familia virtual y con los que comparte todas las cosas importantes de su vida.

Tamara Gorro incendia las redes con su desnudo integral más explosivo



De un evento familiar a un viaje romántico, pasando por una tarde de cocina en casa o una jornada de peluquería, la mujer de Ezequiel Garay no guarda secretos para su gente y hace solo unas horas que ha mostrado al mundo su último y más radical cambio de look. No es la primera vez que Tamara da un giro a su imagen pero las veces anteriores terminó por revelar que los estilismos eran postizos, pero esta vez es diferente.

Tamara Gorro saca las uñas para defender a sus dos hijos con este poderoso mensaje

Tamara Gorro ya no es rubia. Aunque su color natural es oscuro, la colaboradora acostumbraba a lucir una melena en tonos claros que variaban desde un color miel hasta un rubio muy clarito. Pero tenía ganas de cambiar y, ni corta ni perezosa se ha puesto en manos de sus peluqueras de confianza para transformarse en una atractiva castaña con aires cobrizos. Además ‘la Gorro’ ha dado una nueva forma a su peinado y se ha puesto unas extensiones que terminan por completar el que, ahora sí, es su cambio de look más atrevido y radical.