Tamara Gorro ha anunciado una noticia inesperada. A pesar de que hace meses ella y Ezequiel Garay se dieron una segunda oportunidad, finalmente la relación no ha prosperado. Ha sido la influencer y empresaria la encargada de revelar que se separan de forma definitiva en un comunicado que, sin ninguna duda, ha sorprendido a muchos. A continuación reproducimos las palabras de Tamara, quien haciendo gala de su sinceridad, ha compartido con su ‘familia virtual’ el nuevo momento sentimental que atraviesa.

«Ezequiel y yo hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado. Quiero destacar el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos. Por mi propia salud, no quiero hablar sobre este tema, ya que no me hace bien. Es algo muy DOLOROSO. Os pido ayuda, solamente compresión y respeto. Gracias».

De este modo, dan carpetazo a su año más complicado. La pareja anunció su ruptura temporal a comienzos de enero de este año, siendo en verano cuando quisieron intentarlo de nuevo. Felices y seguros del paso que estaban dando revelaron que se habían reconciliado, eso sí, consciente de que el final de su historia de amor podía llegar en algún momento para ellos. «Dicen que las segundas oportunidades no son buenas, pero voy a retarlo. Si la cosa sale bien, adelante. Si la cosa sale mal, no pasa nada», dijo Tamara.

En todo momento han demostrado tener no solo una relación cordial, sino especial con el otro. Tanto es así que Ezequiel ha estado muy pendiente de Tamara en su recuperación, la cual inició hace meses y en la que en la actualidad sigue inmersa. Cabe señalar que la presentadora de televisión confesó estar sufriendo una depresión, un proceso en el que estaba contando con medicación y con la ayuda de expertos. A su lado ha tenido a su familia, amigos y ahora también a su exmarido, quien no le ha soltado de la mano en un camino que han decidido seguir por separado.

Ezequiel ha preferido no hacer público el comunicado de Tamara Gorro. Él, por su parte, de momento se mantiene en silencio, algo que ha llamado la atención de los usuarios de redes sociales. Y es que Ezequiel sí se pronunció para defender a Tamara cuando se especuló sobre su enfermedad o cuando confirmó que juntos estaban mejor, dos noticias en las que sí quiso mojarse. En este momento prefiere huir de la polémica.

Su historia de amor

Tamara Gorro y Ezequiel Garay llevaban 12 años casados, pero durante los últimos meses han vivido altibajos como pareja. Se dieron un tiempo a comienzos de año para en verano retomar su relación, un intento que no ha funcionado como esperaban. Con dos niños en común y muchos recuerdos a su espalda, ambos han decidido separarse para siempre de mutuo acuerdo.