Esta última etapa en la vida de Tamara Gorro está siendo especialmente delicada. La ‘influencer’ sufre una fuerte depresión de la que está intentando salir. A consecuencia de ello ha perdido una importante cantidad de peso que unido a su complexión delgada, le está conllevando serios problemas. Este sábado disfrutó con sus hijos de un cumpleaños, pero la cosa se torció por la noche y terminó acudiendo al hospital. Ella misma ha aclarado el motivo, también ha reflexionado sobre la importancia de mantener una buena alimentación. «Estoy muy flojita, pero estoy bien», ha tranquilizado a sus seguidores.

«Desde que estoy malita he perdido muchísimo peso. Cada vez voy perdiendo más. Estaba en 64 kilos y he llegado a pesar 52. Intento comer, pero hay algo que me provoca echarlo, aparte de la medicación que me cierra el apetito y demás», ha comenzado explicando a través de sus historias de Instagram. Ha continuado reconociendo que a última hora de la celebración estaba completamente agotada. «No tenía fuerzas ni para hablar casi».

Fue entonces cuando comenzó su preocupación y decidió acudir al hospital. Le hicieron una analítica y todo está en orden. Ahora tiene que someterse a una gastroscopia para ver qué es lo que provoca que no tolere bien los alimentos. Además, ha recordado que tiene una gastritis crónica alérgica que puede agravar su estado.

La reflexión de Tamara Gorro

El principal objetivo de la ‘influencer’ lanzando este mensaje es concienciar sobre la importancia de mantener una buena alimentación. «Si te sobran unos kilos, porque tú así lo consideres, lleva una dieta equilibrada, pero mete alimento. No dejes de comer porque, de verdad, esto te puede llevar a un problema serio», ha subrayado.

Ella ha llegado a perder más de diez kilos de forma reciente, pero reconoce que no le gusta estar tan delgada. También recalca que desearía engordar, pero no puede. «No es bonito estar tan delgada», ha insistido. Actualmente está entrenando para coger masa muscular. Por el momento, está haciendo todo lo posible para subir de peso. Ha terminado su reflexión siendo muy rotunda: «Es muy importante comer. Dejaros de dietas absurdas».

Este año está siendo especialmente duro para Tamara Gorro. A principios de 2022 sorprendió anunciando su separación de Ezequiel Garay cuando llevaban doce años juntos y son padres de dos hijos. Poco después, puso nombre a la dolencia que sufre. «La enfermedad que estoy pasando la están viviendo miles de personas, muchísimas. Yo llevo un año y medio combatiéndola. Ahora sí lo voy a decir. Yo tengo un diagnóstico de una depresión con grado bastante grave, con trastorno de ansiedad y ansiedad mental. La depresión es una causa de muerte». Fiel a su espíritu luchador está haciendo todo lo posible por recuperarse y levantar cabeza.