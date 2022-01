Tamara Gorro anunció este martes 18 de enero que se había hecho un autorregalo. No contó más detalles, aunque sus seguidores se percataron de qué era lo que más necesitaba: poner tierra de por medio. Dicho y hecho, pues solo unas horas después de su 35 cumpleaños ha confirmado los rumores. Abandona España durante un tiempo indefinido para poder resetearse y olvidarse, al menos un poco, de todos los problemas que deja en su país. Es una incógnita su destino y, de momento, todo apunta a que lo seguirá siendo, ya que quiere estar completamente desconectada de las redes sociales. La tristeza que le acompaña desde hace meses no le deja pensar y, por fin, tiene que mimarse para encontrarse de nuevo, un consejo que también le han dado sus médicos tras valorar su situación.

«HASTA PRONTO ESPAÑA. Dicen que no se debe huir de los problemas, pero como bien dice mi terapeuta y psiquiatra, “no es huir, es resetear”. Así lo tomo yo. Me voy unos días fuera para estar completamente desconectada, para coger aire y mimarme. Si os mostrara los miles y miles de mensajes vuestros, comprobaríais que el 99% me decís eso que mi propia familia y amigos también coinciden: “Desaparece un tiempo, tómatelo para ti. Aquí vamos a estar siempre”. Y sí, tenéis razón, debo de hacerlo, por mí, por los míos (donde estáis vosotros también). Porque la gente cuando te quiere bien, no te aconseja mal. Se preocupa, y uno tiene que escuchar, algo que por desgracia pocas veces hacemos, porque en la vida caminamos por inercia», comienza diciendo Tamara Gorro en su último post.

Con miedos aparentes, pero segura de que este espacio a ella solo tiene buenas cosas que aportarle, Tamara viajará fuera de nuestras fronteras para regresar al cien por cien a su vida. «Es la primera vez que voy hacer esto, desconectar del mundo, con la intención de volver con ganas de seguir, de empezar a ser yo. Obviamente no volveré renovada porque como sabéis es un camino largo, pero sí lo haré descansada, mimada por mi misma y al ser posible con cinco kilos más. Sabiendo que aquí estaréis todos los que me queréis y cuidáis. Porque de nada sirve que tu gente te ayude y tú no hagas nada. Familia virtual, vuelvo muy pronto, voy a buscar a esa Tamara pesada, intensa, payasa, divertida, positiva y alegre que se perdió, voy a cogerla de la mano y a traerla», ha añadido.

Su crisis y su bajón comenzaron en el año 2020, fruto de la pandemia que tanto daño ha hecho a muchos ciudadanos en nuestro país. Aunque cuenta con la ayuda de expertos para recuperarse e incluso está medicada, Tamara Gorro es consciente de que este camino es lento.

