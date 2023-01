Tamara Falcó está feliz. Tras decidir volver con Íñigo Onieva ha emprendido una nueva etapa junto al hombre con el que sueña casarse. Está decidida a apostar por su relación y espera que esta salga fortalecida, a pesar de las advertencias que ha recibido de sus seres queridos. Su madre, Isabel Preysler, ha sido la primera en ponerla en preaviso: “Mami me dijo: ‘Te lo puede volver a hacer, ¿sabes? Pero, claro, ella habla por sus experiencias. Yo también le pregunté: ‘¿Tú a tío Julio le diste una oportunidad? Tajantemente me dijo que no”, confiesa en la revista ‘Harper’s Bazaar,’, donde habla a corazón abierto por primera vez tras darle una segunda oportunidad a su pareja.

Fue el pasado 3 de enero cuando la propia Tamara confirmó a los medios que su reconciliación era un hecho. Poco después, el joven también confirmó que estaban felices. Ahora, una semana después de anunciar que están nuevamente juntos, la aristócrata asegura estar confiada y tranquila. “Un gran comienzo es, a veces, en el punto en que pensaste que sería el final de todo”, dice en la citada revista.

«Mi madre se vio en la tesitura de vivir un matrimonio bajo el engaño», dice Tamara Falcó

Sincera, aclara que para ella el ejemplo de su progenitora ha sido clave en su vida, así como en todas las decisiones que ha tenido que tomar: «Yo tenía el referente de mi madre, que en los 70’, sin haber estudiado una carrera, con tres hijos, su situación era mucho más complicada que la mía. Ella se vio ante la tesitura de vivir un matrimonio bajo el engaño, donde le era infiel su marido y para ella fue un ‘no’ rotundo”.

En su entrevista a ‘Harper’s Bazar’, Tamara habla sin tapujos sobre la sonada su ruptura de su madre con Mario Vargas Llosa. “Claro que me da pena la ruptura de Mario con mami… Él siempre ha sido muy amable y cariñoso con nosotras, pero la decisión es de mi madre y de él. A ella, la veo en paz y serena”.

“La confianza en la otra persona y la honestidad son los cimientos de todo», dice Tamara en su primera entrevista después de darle una segunda oportunidad a Onieva

Este nuevo año que empieza, la colaboradora de ‘El Hormiguero’ afronta su futuro con la conciencia tranquila. Cree que en los últimos cuatro meses sin estar al lado de Onieva ha obrado de la manera correcta. Y confía plenamente en su pareja. “La confianza en la otra persona y la honestidad son los cimientos de todo. Pero no hay vida sin cruces, y si hago examen de conciencia veo que todo lo he hecho desde la verdad… Para mí es la única forma de amar posible”.

Tamara Falcó han estado separados cuatro meses. A lo largo de este tiempo no han estado del todo desconectados el uno del otro. Desde que se destaparon las infidelidades del madrileño con otras mujeres no ha dejado de insistir a Tamara para lograr que ella recuperase la confianza en él. No lo ha tenido fácil, ya que ella en un principio se negó categóricamente a perdonarlo, pero el tiempo ha jugado a favor de la pareja y, tras resolver los puntos de fricción entre ellos, él ha logrado que ella vuelva a aportar por su romance. Felices por el nuevo giro que ha dado su historia, ambos han hecho las maletas y disfrutan de un viaje juntos fuera de España para disfrutar de las mieles de su idilio.