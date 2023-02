Tamara Falcó reacciona sobre el cambio de fecha de su boda con Íñigo Onieva

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han decidido posponer su boda. Ya no se casarán el 17 de junio, tal y como tenían previsto desde el día en que anunciaron su compromiso, sino el próximo 8 de julio. Es una noticia que hemos conocido hace unos días y por la que le han preguntado a la socialité en el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas, donde ha tomado un vuelo este martes. Ataviada con ropa informal y cubriendo su cabeza con una gorra, la marquesa de Griñón ha respondido así a la pregunta sobre sus cambios de planes. ¡No se pierda el vídeo para ver su reacción!

Vídeo: Europa Press

No cabe duda de que a Tamara se le acumula el trabajo. Y es que, además de los preparativos de su boda, tal y como ha publicado SEMANA, ella y su hermano Manuel han puesto a la venta El Rincón, la finca de Aldea del Fresno (Madrid) que heredaron de Carlos Falcó, marqués de Griñón. Esta revista ha tenido acceso a personas que han sido tentadas para hacerse con la finca, que ha estado anunciada en la web de Corsini Properties. Esta consultoría inmobiliaria, vinculada a la familia de Manuel Falcó (su mujer es Amparo Corsini) ha estado gestionando la venta de la propiedad hasta hace apenas unos días.

Debido a algunos problemas de logística con su boda, tal y como han asegurado en 'El Programa de Ana Rosa, Tamara Falcó y su novio han tomado la decisión de cambiar la fecha de su enlace a unas semanas después. La boda ya no se celebrará el 17 de junio, sino el 8 de julio. Lo que no ha cambiado son los planes de querer hacerla en 'El Rincón', lugar muy especial para la hija de Isabel Preysler.

Hace unos días, el cura de Aldea del Fresno respondía a las preguntas sobre los detalles de la boda eclesiástica de Tamara e Íñigo. "Personalmente no sé nada de ellos, solo que lo normal es que todo bautizado se case en el templo parroquial o en un lugar sagrado. Está previsto dentro del derecho canónico que si el obispo o el Olegario del lugar lo autoriza, se casen en otro lugar que no fuera la parroquia. Si ella o cualquier persona se quiere casar en un lugar distinto a la parroquia, tiene que hacer los trámites en su parroquia y es lo que se llama expediente parroquial", decía.

"Luego, como nosotros estamos en otra diócesis que es la de Getafe, con esos papeles tendría que pedir permiso al obispado, pedir la autorización si el obispado considera que sí, que es justo que lo haga, pues se le da el permiso", añadía el sacerdote. "Entonces, ella me dijo que tenía un sacerdote amigo que yo no conozco pues yo simplemente delego, nada más, porque la parroquia es el territorio de Aldea del Fresno y la parroquia Santiago Apóstol".

Habla del cura de Aldea del Fresno: "En la capilla no caben más que 12 personas"

"La capilla está consagrada, sí. Es un lugar sagrado, pero ya sé que es pequeño y que no lo van a hacer dentro. Si es que lo hiciesen ahí, Tamara me dijo que no caben más que 12 personas", apuntaba. Hasta el momento, la socialité no a aclarado los motivos exactos que la han llevado a retrasar la fecha de su boda con su prometido. De momento, ha optado por hacer las maletas para trasladarse a un rumbo desconocido (no ha desvelado a dónde viaja) para cumplir con algunos compromisos profesionales.