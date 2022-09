Tamara Falcó no solo no quiere saber nada de Íñigo Onieva, tampoco de su círculo más cercano. Tal y como ha podido comprobar SEMANA, la marquesa de Griñón ha dejado de seguir a todos los familiares del que era su novio en el universo 2.0. Tras su ruptura ha querido romper cualquier lazo que tenga que ver con él y ya no sigue en su cuenta de Instagram ni a la hermana, Alejandra Onieva, ni tampoco a su madre, Carolina Molas. Aunque les tenía cariño y se han portado bien con ella, esta drástica decisión le puede servir para pasar página, eso sí, no han sido los únicos movimientos que ha realizado Tamara en su cuenta de Instagram, pues ha dejado de seguir a un total de 10 personas después de decir que no continúa su relación con Íñigo por su infidelidad.

La hija de Isabel Preysler está decepcionada y se siente engañada. Sabe que la familia de Íñigo tiene que estar a su lado y, aunque han empatizado con Tamara, ella prefiere no tener contacto con ellos. No quiere que nadie le convenza o que le cuenten cómo se encuentra Íñigo tras el error del que dice estar arrepentido. «Veo imposible una reconciliación con Íñigo», decía este martes. Tamara quiere a su lado a alguien con los mismos valores y tiene tan clara su decisión que no quiere mantener relación tampoco con los seres queridos de su ex. Aconsejada por su madre, por sus amigos y también de motu proprio, Tamara Falcó cree que alejarse de su mundo con Íñigo le ayudará a hacer más llevadera su separación.

Aunque ella sigue en estado de shock, tiene claro lo que quiere y lo que no quiere en su vida. Dos años muy intensos que ya forman parte del pasado y una relación sentimental que no tiene ninguna intención de retomar, esta es la conclusión tomada por Tamara Falcó en las últimos días. Si bien pasó de la absoluta felicidad a la profunda tristeza en tiempo récord al ver el vídeo de Íñigo Onieva con otra mujer y descubrir que era reciente, la empresaria quiere ser práctica y no aferrarse al dolor. Ha optado por ser práctica y creer aquello de «todo pasa por algo», lo que deja ver que ha visto la parte buena a todo lo sucedido. Jamás hubiera querido vivir en una mentira, por lo que descubrir que Íñigo le había sido infiel solo le ayudará a ser feliz con otra persona que sí la respete.

Lejos quedan las fotografías de Tamara Falcó con las mujeres más importantes de la vida de Íñigo. Quiénes les iba a decir el giro tan impactante que iba a dar su vida justo un día después de que ella gritara al mundo que iba a contraer matrimonio con Íñigo Onieva el próximo 17 de junio de 2023, una boda que no llegará a producirse. Al menos con Íñigo como novio.