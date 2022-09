El pasado martes hacía su primera reaparición pública tras el escándalo, segura que tenía que seguir con su vida y cumplir con los compromisos profesionales. Aunque su vida personal en ese momento no atravesaba el mejor momento, Tamara quiso hacer un esfuerzo: «El Íñigo con el que yo me he prometido no tiene nada que ver con ese. La verdad es que nosotros, es difícil de creer y aunque él se dedicaba a la noche y a los viajes, yo creo que una relación tiene que darte una libertad. La base es la confianza. Sí, a él le gustaban hacer esas cosas y no había problema. Pero claro, con unos límites. Yo no sabía que estaba abusando de mi confianza», decía tajante. Ahora empieza una nueva vida para Tamara y promete seguir cumpliendo con su trabajo a pesar de todo.