Hugo Arévalo, Tamara Falcó y su romance se han convertido en la noticia de la semana. De hecho, en nuestra revista desde este miércoles mostramos declaraciones exclusivas de la marquesa de Griñón, quien nos habla de cómo está su corazón y qué piensa del empresario con el que ahora se está viendo. «Hugo es estupendo, pero es pronto para hablar de nada», ha dicho Tamara a este medio, palabras a las que hay que sumar las del interior de SEMANA. Y, aunque solo se encuentran en el inicio, ella va dando pasos al frente y compartiendo tiempo con él, lo que demuestra lo bien que se están entendiendo. Pero, ¿qué paso al frente acaban de dar? La hija de Isabel Preysler tiene claro que quiere pasar las últimas horas del 2022 con él y así se lo ha hecho saber.

Tamara Falcó ha hecho a Hugo Arévalo una propuesta en firme para estar juntos en Nochevieja, tanto es así que ya tienen destino en mente. Un lugar que todavía no ha trascendido, pero sobre el que tenemos pistas. «Se van a la playa», ha asegurado Antonio Rossi en ‘El programa de Ana Rosa’. Ella quiere dejarse llevar y, aunque no hay etiquetas, su actitud confirma que se siente a gusto con Hugo, a quien le une una amistad desde hace bastantes años. Íñigo, por su parte, se ha rendido y ha dejado de lado la reconquista que inició desde que Tamara rompió con él, lo que deja ver que ya no habrá nadie que se ponga en el camino de ambos. «Ella ha tomado la iniciativa. Van a pasar el año nuevo juntos. Ella se lo ha propuesto a él», ha dicho el periodista.

Tamara Falcó ha vivido un año muy agridulce, pues a pesar de que llegó a pensar que el 17 de junio de 2023 sería una mujer casada, una infidelidad truncó todos sus planes. Ella e Íñigo Onieva rompieron su relación y ahora está conociendo (de otra manera) a Hugo Arévalo, de quien es amiga desde años atrás. Ambos, según nos confirma la propia Tamara, comparten valores, hecho que está ayudando a que todo funcione y vaya viento en popa.

A pesar de que Íñigo Onieva ha hecho público que considera que Hugo le ha traicionado, ya que ellos también eran amigos, ya ha tirado la toalla. No seguirá intentando reconquistarla y empezará de cero, a pesar de que no ha sido nada fácil tomar tal decisión.

