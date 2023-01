Tamara Falcó e Íñigo Onieva han dado un paso al frente. Justo el mismo día en el que él ha revelado que han viajado hasta el Polo Norte para disfrutar de las primeras mieles de su reconciliación, ella ha posteado sus primeras fotografías juntos tras darse una segunda oportunidad. «Unos días en Ivalo (Polo Norte) espectaculares. Vinimos Íñigo y yo para ver las auroras, pero nos vamos felices con unos recuerdos espectaculares de una naturaleza que se mantiene prístina y un confort como si estuvieras en tu propia casa», ha escrito la aristócrata junto a 10 fotos.

La marquesa de Griñón ha disfrutado al máximo de su periplo, un viaje que sin duda ha servido a ambos para empezar de cero. Aunque el destino vacacional lo han desvelado justo cuando están de vuelta, pues ella regresa a su puesto de colaboradora en ‘El Hormiguero’, lo cierto es que las imágenes hablan por sí solas. En ellas rezuman complicidad, pero sobre todo pasión, un sentimiento que ambos echaban de menos y que ninguno imaginó volver a sentir después de todo. Al menos en su relación, ya que habían todos los puentes y lazos que existían tras su sonada ruptura.

Los dos confían en que esta vez sí funcione esta vez, tanto es así que Tamara Falcó revelaba en su última entrevista que se veía casándose este 2023 como en un principio pensaba. A pesar de que no todo el mundo las tiene todas consigo y no se sabe si volverá a haber deslealtad, Íñigo quiere demostrar que esta vez su intención es la de no equivocarse. «Mi madre me ha dicho que me lo puede volver a hacer», aseguraba Tamara sobre la reflexión que había hecho Isabel Preysler al saber su decisión.

Tamara Falcó e Íñigo hicieron las maletas el pasado 7 de enero y han vuelto el día 11. Solo unos días de escapada que han bastado para tratar de olvidar todo lo sucedido entre ellos, eso sí, llama un detalle poderosamente la atención. ¿Cuánto pensaban quedarse ella e Íñigo en el Polo Norte? Una cuestión que se plantea al ver las tres maletas que portaban en su carrito nada más aterrizar allí.

El verdadero acercamiento tuvo lugar el 31 de diciembre, fecha en la que Tamara se declaró a Íñigo tras un mensaje en el que le decía «te quiero». Fue justo después de las uvas cuando él cogió su moto y se reencontró con Tamara y decidieron retomar su historia de amor.