Íñigo Onieva se negó tras su ruptura a borrar su pasado en común con Tamara Falcó. Ha seguido con esperanzas de recuperar a su ex y, aunque desde el entorno de la marquesa niegan que sea posible, hay pistas de que existe un acercamiento entre ellos. No se han vuelto a seguir en redes sociales, pero sí se han desbloqueado, lo que deja ver que empiezan a querer saber del otro, al menos en lo que concierne al universo 2.0. Así lo demuestra, por ejemplo, que aparezcan antiguos comentarios de Tamara en la cuenta de Íñigo, los cuales desaparecieron por completo cuando Onieva bloqueó a Tamara al romper. Un gesto que en su día le sirvió para poner tierra de por medio y que ahora ha querido deshacer. De repente vuelve a ser público el mensaje que en su día Tamara escribió a su por entonces novio, «Mi mitad más divertida. Te quiero», evidencia que muestra que los escollos que existían empiezan a diluirse.

Mucho se ha hablado durante estos días de la amistad que estarían retomando Tamara e Íñigo tres meses después de que saltase todo por los aires entre ellos. En ese momento, Tamara quiso romper todos los puentes que le unían a él, tal y como nos desveló una fuente directa a ella, pero por amigos en común era inevitable que el tiempo volviera a cruzarles. Tras un año muy intenso ambos han despedido el año acompañados de sus personas favoritas, aunque en diferentes puntos del mapa: Tamara junto a su madre fuera de España e Íñigo junto a sus seres queridos en el lujoso piso que ha estrenado hace muy poco en uno de los mejores barrios de Madrid. «Tamara está descansando porque ha sido un año muy heavy para ella», nos dice alguien cercano a la también empresaria. Prefieren no contar cuál ha sido su compañía y guardan bajo llave el lugar exacto en el que se ubica.

A lo largo de este tiempo Tamara ha dejado claro que no guarda rencor a Íñigo, a pesar de todo. Quiere pasar página, eso sí, quién sabe si este 2023 puede sorprender a su entorno con un giro inesperado de los acontecimientos. El hecho de que ambos se hayan desbloqueado es otra prueba de que dejan atrás las rencillas y de que retoman un vínculo que muchos creían completamente roto. Lo que han preferido no aclarar es si mantienen un contacto diario, algo que se ha comentado mucho estos días. «Lo de que coincidieron durante la Misa del Gallo en una iglesia de Madrid me extraña muchísimo», dice esta misma fuente a SEMANA.

Ambos están mostrando una actitud más relajada y hay quien no descarta una segunda oportunidad entre ellos. Especialmente del lado de Íñigo Onieva, quien parece estar más abierto a que está vez sí funcione y puedan olvidar tanto deslealtades como decepciones del pasado. Él instalado en su nueva casa y ella, de momento, en casa de su madre, Isabel Preysler, por lo que si decidieran intentarlo sería cada uno en su hogar.