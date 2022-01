Tamara Falcó se alquiló un lujoso piso en Madrid a la espera de tener listo el suyo en Puerta de Hierro. Desde entonces, la marquesa de Griñón ha hecho mucha vida en el barrio y como una vecina más ha sido vista en el súper o desayunando en cafeterías de la zona. Precisamente esto último es lo que ha provocado que ella y su novio, Íñigo Onieva, sean imagen de Google Maps, una foto muy curiosa que aparece al buscar uno de sus bares favoritos. Allí la hija de Isabel Preysler desayuna café de especialidad y que además es sostenible y lo hace bajo la atenta mirada de sus mascotas, quienes, tal y como se muestra en estas imágenes, aguardan en la puerta con la chica de servicio que trabaja en su domicilio. Vanilla, un golden retriever y Jacinta, un caniche color marrón, esperaban a que esta pareja terminara su tentempié, sin imaginar que la foto quedaría para la posteridad en el buscador.

Justo esta cadena ha sido fotografiada por la propia Tamara Falcó en sus redes sociales en varias ocasiones, de hecho, no ha tenido reparo alguno en ejercer de paparazzi e inmortalizar a su pareja cuando él le esperaba en la puerta de la cafetería. Es uno de sus sitios favoritos, por lo que quién sabe, si Tamara puede estar orgullosa de aparecer en uno de sus sitios de referencia disfrutando de un delicioso café. Ambos aparecen sentados al lado de la puerta, ella con un coqueto look y él con su típica gorra mientras charlan de manera distendida junto a una cristalera. Disfrutan de su sintonía, de todo lo que les une y es que, han superado todos los baches desde que comenzara su historia de amor hace ya más de un año.

Tamara Falcó en Google Maps

El famoso software de Google nos muestra ahora a Tamara desde varias perspectivas, justo en el momento en el que ella e Íñigo aprovechaban para disfrutar de la gastronomía a media mañana. No es un misterio que las imágenes captadas por los vehículos de Google generan mucha curiosidad, tanto es así que hay quien incluso ha pedido que se pixelen. Ejemplo de ello, casas en las que han fallecido rostros conocidos o únicamente viviendas que pertenecen a famosos de nuestro país, algo que todavía no ha sucedido con esta llamativa imagen de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Como cualquier mortal, la hija de Carlos Falcó se deleita con restaurantes de su barrio, donde ella e Íñigo degustan no solo un café de escándalo, sino también otros platos, siendo esta una de sus verdaderas pasiones.

La pareja pasó los últimos y los primeros días del año en República Dominicana, lugar en el que se alojaron en un exclusivo hotel junto algunos amigos. Ya han retomado sus rutinas y ahora vuelven al trabajo, un ámbito al que los dos les va de maravilla.

