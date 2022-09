Tamara Falcó e Íñigo Onieva se casan. Después de muchos días de rumores, la pareja ha dado por fin el paso de darse el ‘sí, quiero’. Ha sido ella la encargada de dar la noticia a través de sus redes sociales junto a una foto en la que aparecen dándose un beso y enseñando el anillo con el que el empresario la ha sorprendido en la pedida. «Soy muy feliz, en eso se resume…», ha empezado diciendo la hija de Isabel Preysler.

La pareja acaba de anunciar que se han comprometido

«Antes de conocerte @ionieva me sentía completa y contenta pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado. ¡Qué locura! pero como diría una sabia mujer: es una locura de Amor… y como también dice San Pablo, en su carta a los Corintios: al final, en la vida lo único que importa es el Amor. Y escribo AMOR en mayúsculas porque se lo merece y esa felicidad que describo, es el resultado de ese respeto, cariño y admiración que tenemos el uno por el otro y que hemos compartido en estos dos años de noviazgo», continúa declarando.

«Atrás dejo la perfección mundana por una que para mi tiene mucho más valor: el Amor. Una unión que esperamos bendiga Dios con su luz y que aunque no esté exenta de cruz, está construida sobre la confianza y el afecto que profesamos el uno por el otro. Gracias, por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás. Te quiero @ionieva«, termina diciendo con emoción.

La respuesta de Íñigo Onieva

En la publicación de Tamara Falcó, el empresario ha querido dedicarle a su chica, su futura mujer, un mensaje de lo más especial. Íñigo ha dado el paso que tanta ilusión le hacía a Tamara y no puede estar más feliz: «Mi amor, gracias a ti por hacerme el hombre más afortunado al tener de compañera de vida a la persona más pura, divertida y llena de amor del planeta! Love u ❤️», ha escrito.

La pareja se conoció a principios de 2020 por amigos en común, pero no fue hasta otoño cuando empezaron a salir. Ahora que van a celebrar su segundo aniversario, Íñigo ha dado el paso de pedirle matrimonio a Tamara Falcó, que ha demostrado muchas veces las ganas que tiene de pasar por el altar. De hecho, en las últimas semanas se ha comentado que podría haberle pedido matrimonio en El Rincón. En su última aparición pública, Tamara desmentía que se lo hubiese pedido.

Hace unos días, ella desmentía el compromiso en un evento

Ahora ya sí que lo ha confirmado a través de sus redes sociales y no puede estar más feliz. De hecho, le ha dejado claro a su chico que es la mujer más afortunada del planeta. Ahora solo queda ponerse a preparar la que será la boda del año. Este evento reunirá a muchos familiares y amigos, así como a muchos rostros conocidos.