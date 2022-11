Tamara Falcó ha estado semanas en el foco mediático por culpa de la infidelidad de su ya expareja, Íñigo Onieva, con el que se prometió. Ha reaparecido este martes en un evento de moda, en el que ha presentado la segunda colección de Pedro del Hierro y la cápsula de Navidad de la marca. Han sido unas tiempos convulsos para la hija de Isabel Preysler, pero a pocos días para celebrar la Navidad, esta asegura que ya vuelve a tener cuerpo para las fiestas.

La hija de Isabel Preysler reaparece y cuenta cómo se encuentra

«Ha habido un momento, pero ya ha pasado un tiempo. He estado con mi hermana en Doha, me lo he pasado pipa. He estado de concierto, era la primera vez que bailaba… He salido a cenar, he tenido la boda de mi mejor amiga, no iba a estar sentada en una silla. Esto es raro, va y viene, pero la verdad es que estoy bien», ha reconocido con una sonrisa en el rostro.

A pesar de que su vida ha dado un giro de 180 grados por la ruptura, Tamara Falcó asegura que su vida sigue siendo la misma. «Yo tengo la misma vida. Tenía una vida estupenda y no tengo por qué cambiar de vida. A mí mi vida me encantaba y no está definida por una pareja».

Tiene claro que no va a darle una segunda oportunidad al empresario: «Creo en las segundas oportunidades, pero seguro que la tendría con otra persona. Creo que al final se han dado unas circunstancias… a día de hoy estoy bien sola, solo pienso en mi futuro». De hecho, ha cortado todo tipo de relaciones con él: «La verdad es que no mantengo ningún tipo de relación con Íñigo por prescripción facultativa, que la llevo a rajatabla».

Tamara Falcó desvela que ha cortado toda relación con Íñigo Onieva

Ya está a otras cosas, centrada en sus compromisos profesionales y en su vida personal, rodeada de su familia y amigos. Para Tamara Falcó ha sido clave irse de retiro, donde precisamente estuvo acompañada de la tía de su expareja: «Para mí ha pasado ya un mes y medio, estoy bien… Ha sido más rápido gracias a la Virgen. Después del retiro, de ir a Lourdes, sentía una fuerza que no era mía. Lo he llevado de una forma que podía ser peor. Evidentemente he llorado, he tenido momentos malos, había momentos en los que no sabía muy bien qué había sucedido».

Ha sentido en todo momento en el apoyo de los suyos, que no la han dejado sola: «Mi familia siempre ha estado a mi lado, mi hermana, mis sobrinos, que son lo máximo, mi madre… Ha sido un pilar gigante. Mis amigas… No he estado sola casi en ningún momento. He estado súper apoyada».

No tiene presión por ser madre

Aunque en todo momento ha confesado que quiere ser madre, Tamara Falcó no tiene prisa. De hecho, ha confesado que de ser así, querría hacerlo acompañada: «No tengo miedo a quedarme soltera. Con una buena pareja se está fenomenal, pero yo solo también estoy fenomenal. No me preocupa la llamada de la maternidad. Me encantan los niños, pero son fruto del amor. Me gustaría compartirlo con alguien, no siento la suficiente necesidad. Yo con mis sobrinos estoy encantada. Si no es en pareja, no tendría hijos».