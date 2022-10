Tamara Falcó no se plantea perdonar a Íñigo Onieva, de hecho, para su entorno esta posibilidad es completamente remota. «Ninguna posibilidad de reconciliación, no existe la opción. Eso no va a pasar», nos dice alguien muy cercano a la marquesa de Griñón. Quien está a su lado nos transmite que lejos de los focos no duda. La misma Tamara que dijo que era imposible reconciliarse es la que dice tajante a los suyos que Íñigo para ella es pasado. Le duele, pero hará lo posible por pasar página y cicatrizar las heridas que le han dejado su ruptura. Para llegar a ese punto ha decidido romper todo lazo que le pudiera unir a él. «Ella no tiene ningún tipo de contacto con él, ni tampoco con nadie que se relacione con él. Ha roto todo tipo de puentes que le comunicaban con él», nos explica esta misma fuente.

Descarta una segunda oportunidad, dándole igual el anillo de compromiso que está a punto de llegar a manos de Íñigo Onieva. Y es que el joven, según nos dicen personas muy cercanas a él, está a punto de recibir la joya que en un principio encargó en el mes de junio. Sobre el anillo que entregó a su por entonces novia hizo algunos cambios, pero le advirtieron que el resultado definitivo llegaría en el mes de noviembre. Por ello, le entregó otra alianza, una pieza que él ha devuelto a la firma a la espera de que le entreguen la que él pidió y que su entorno nos dice que abonó en su totalidad. Preguntamos a los allegados de Tamara Falcó por su versión, quienes hablan en todo momento a SEMANA de un anillo prestado.

«En todo momento sabíamos que era un préstamo. Él no paga ambos anillos, solo hay un anillo pagado que llegará cuando llegue. Hay un encargo de un anillo que es el que nunca llega y otro que le da a Tamara y que es un préstamo. Él lo tenía que devolver porque era un préstamo», nos explican. Es justo una vez la relación salta por los aires cuando Tamara le sugiere a Íñigo subastar el anillo y destinarlo a fines solidarios, una petición a la que Onieva no accede. «Cuando rompen el compromiso ella pide si puede subastarlo o entregarlo a una causa benéfica. Él le dice que no…», aseguran a esta revista. «Íñigo le dijo que era un préstamo», insisten.

Pero, ¿qué pasaría si Íñigo le hace llegar el anillo soñado a su ahora exnovia? Se ha mantenido que iba a quemar el último cartucho con la intención de reconquistarla, aunque los que conocen a Tamara creen que ni ese gesto ni cualquiera que pueda pasar por la cabeza de Íñigo será suficiente para volver con ella. «Esa posibilidad dudamos que tenga lugar», dicen. Para Tamara este es un capítulo cerrado, por lo que no quiere echar la vista atrás. Mucho menos después de todo.