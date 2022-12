Tamara Falcó lleva toda la semana siendo protagonista de la crónica social. La marquesa de Griñón y su nueva ilusión, Hugo Arévalo, están copando horas de televisión no solo por su nuevo romance, sino por otros detalles. Entre otros, que Hugo Arévalo fuera amigo de Íñigo Onieva, su ex, una amistad que comenzó a través de Tamara. Días después de que se conociera el inicio de esta historia de amor, SEMANA reveló que habían coincidido en Lourdes durante su viaje solidario, el cual sirvió para ver la conexión que tienen entre ellos. Precisamente las imágenes del periplo han servido como pie para que Pablo Motos preguntara a Tamara en ‘El Hormiguero’: «Hemos visto unas fotos tuyas con tu amigo Hugo en Lourdes, ¿se obró el milagro?».

Estas palabras no han sentado bien a Tamara Falcó, quien haciendo gala de su sinceridad, le ha recriminado al presentador que la cuestión que le estaba planteando, ya que le parecía que estaba fuera de lugar. «Menuda pregunta más tonta, es un paseo con un amigo en Lourdes», responde ella. «Entonces todo bien en tu vida», insiste Pablo Motos. El comunicador lejos de cansarse y tirar la toalla, ha querido tirar de la lengua a Tamara, quien parecía mostrarse reticente a contar más datos de los dichos hasta ahora por ella. Evasiva tras evasiva, Tamara ha dejado ver que no quiere confesarse sobre su estado sentimental, pues prefiere ir paso a paso.

Tras este momento, la hija de Isabel Preysler no ha dado su brazo a torcer, actitud que Pablo Motos ha intentado ‘combatir’ desde su posición. Ha seguido intentando tirar del hilo y ha lanzado una posible situación para ver cuál era la reacción de Tamara: «Hay una frase terrible que dice ‘te quiero, pero solo como amigo». Ante estas declaraciones, la aristócrata reaccionaba con una broma a su jefe: «¿Eso te lo dijo a ti Laura (su mujer) muy a menudo?». «No, Laura no me dijo ‘te quiero pero como amigo’ me dijo directamente ‘no te quiero’. Fue el primer asalto y faltaban 11 más. Y luego en una rotonda me dijo que sí… Yo ya he contado lo mío, ahora te toca a ti», respondió él. Pero Tamara Falcó volvía a dar un paso atrás.

Tamara Falcó intentó irse por los cerros de Úbeda y le sacó un tema para confirmar que no iba a contar nada sobre Hugo, sobre quien en SEMANA ha hablado a las mil maravillas. «Isabel Díaz Ayuso está furiosa con las encuestas. En mi vida todo bien, ¿qué tal la tuya?», dijo Tamara, a lo que Pablo Motos contestó con un escueto «yo sí te contesto, pero tú luego no me contestas a mí». Y ahí se dio el fin de la conversación sobre Hugo, hombre más buscado en la actualidad.